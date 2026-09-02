La escapada de Bautista Vicuña y su novia, Sol Rozas, a Ibiza: fiestas, playa y relax

Bautista Vicuña atraviesa un momento especial en su vida personal luego de haber decidido hacer público su romance con Sol Rozas. El hijo de Pampita y Benjamín Vicuña dejó atrás varios meses de bajo perfil en torno a su vida sentimental y, en los últimos días, compartió con sus seguidores una confirmación que generó repercusión.

Bautista Vicuña y su novia Sol Rozas en Ibiza

La relación con la joven bailarina comenzó a tomar mayor protagonismo después de distintas apariciones juntos y de algunas señales que habían quedado registradas en las redes sociales. Ahora, el vínculo atraviesa una nueva etapa, mientras ambos disfrutan de unos días de descanso.

El viaje de Bautista Vicuña y Sol Rozas a Ibiza

Bautista Vicuña viajó a España junto a Sol Rozas y su madre, Pampita, para disfrutar de unos días en Ibiza. El destino elegido por el grupo combina playas, momentos de descanso y propuestas vinculadas al entretenimiento, en una escapada que también se da pocos días después de que la pareja confirmara públicamente su relación.

Bautista Vicuña y su novia Sol Rozas recorriendo la ciudad

A través de la cuenta personal de Instagram, el joven compartió imágenes de la estadía y momentos de relax en un hotel all inclusive. Además del descanso, la isla ofrece una amplia propuesta de fiestas y vida nocturna, por lo que la pareja aprovecha el viaje para combinar momentos de tranquilidad con algunas de las actividades características del destino.

Las vacaciones de Pampita por Europa

La escapada también tuvo a Pampita como protagonista. Durante estos días por Europa junto a su hijo Bautista y Sol Rozas, aprovechó para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la región. En ese marco, hizo una parada en Barcelona para visitar la Sagrada Familia, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Pampita también disfruta del viaje a Europa

Como suele hacer durante sus viajes, la modelo compartió con sus seguidores distintas postales de su recorrido y mostró su fascinación por la obra diseñada por Antonio Gaudí. La modelo recorrió tanto el exterior como el interior de la basílica y quedó especialmente sorprendida por su arquitectura, los colores y los juegos de luces que caracterizan al templo.

Quién es Sol Rozas, la novia de Bautista Vicuña

Sol Rozas es bailarina y estudia en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). En sus redes sociales suele compartir principalmente contenido relacionado con la danza, además de fotografías junto a amigos y personas de su círculo cercano. Mantiene un perfil bajo y, hasta el reciente blanqueo del romance con Bautista Vicuña, se había mantenido alejada de la exposición mediática.

Sol Rozas, la novia de Benjamín Vicuña

Su vínculo con Bautista Vicuña se mantuvo durante varios meses en la intimidad, aunque algunas señales habían comenzado a llamar la atención de sus seguidores. Desde abril, Pampita había interactuado con distintas publicaciones de Sol Rozas, especialmente con aquellas vinculadas a la danza, a través de likes y comentarios, gestos que cobraron otra relevancia después de que el joven streamer confirmara públicamente la relación.