De Anita Espasandin y Benjamín Vicuña a Juana Viale: los famosos se suman a la tendencia matchy matchy con sus looks

La moda contemporánea encuentra nuevas formas de expresión en la calle y en las alfombras rojas más exclusivas, donde figuras como Anita Espasandin, Benjamín Vicuña y Juana Viale demostraron que la sincronización estilística se convirtió en la máxima protagonista. Lejos de resultar una simple casualidad, la corriente matchy matchy conquista el guardarropa de las celebridades mediante conjuntos pensados al detalle que comunican una fuerte intención estética.

Juana Viale combinó el mismo estampado en un pijama chic

Las grandes figuras del espectáculo adoptan esta propuesta de diseño para potenciar su imagen pública y marcar agenda en una industria que valora profundamente la cohesión visual. Cada aparición en los medios se transforma así en una auténtica cátedra de estilismo, donde los patrones compartidos revelan una narrativa cuidadosamente planificada por los mejores asesores de imagen.

Natalia Oreiro matchea las rayas verticales en un look sastrero

Desde Juana Viale hasta Natalia Oreiro: coordinación con estilo propio

Los referentes de la local despliegan apuestas visuales de alto impacto que capturan inmediatamente la atención de los portales especializados. Juana Viale deslumbró con un conjunto fluido de pantalón ancho y blusa liviana intervenidos por un patrón geométrico abstracto en rojo y negro.

El mismo estampado majólico en falda y top por Pampita

Por su parte, Natalia Oreiro optó por un impecable traje sastrero de chaqueta estructurada y pantalón oxford con llamativas rayas verticales bicolores, complementado con un sofisticado cuello turtleneck neutro. Pampita apostó por la frescura mediante un conjunto veraniego de crop top y falda larga evasé con estampado botánico azul sobre fondo blanco, mientras que Evelyn Botto eligió una chaqueta corta y minifalda con apliques florales junto a un calzado blanco minimalista que realzó su impronta urbana.

Evelyn Botto coordina vestido con chaqueta con estampados de flores

Desde Anita Espasadin y Benjamín Vicuña hasta Tini Stoessel y Rodrigo De Paul con duplas cómplices

La sintonía también se traslada al terreno de las parejas, donde los romances traducen su complicidad afectiva en elecciones de vestuario sumamente meditadas y atractivas. Tini Stoessel y Rodrigo de Paul priorizan la comodidad urbana con un enfoque sport chic relajado que incluye gorras con visera y abrigos casuales para sus salidas públicas.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña con remeras de signos; y Tini y Rodrigo De Paul, ambos sport chic

Cande Ruggeri y su marido, Nico Maccari, reinterpretan la sastrería moderna a través de abrigos cruzados de paño y gamas tierra que dialogan en perfecta armonía textural durante cada producción conjunta. Finalmente, Anita Espasandin y Benjamín Vicuña eligen un concepto lúdico al lucir remeras de algodón con referencias gráficas a los signos del zodíaco, demostrando que la complicidad cotidiana también se comunica a través de la moda más descontracturada.

En definitiva, desde los guiños cómplices de Anita Espasandin y Benjamín Vicuña hasta la elegancia arrolladora de Juana Viale, las grandes figuras demuestran que vestirse en sintonía es el arte definitivo de conectar con el mundo contemporáneo.