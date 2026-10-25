Eduardo Blanco reveló cuál fue el sueño que sus padres no lo dejaron cumplir: “Me arruinaron”

Eduardo Blanco es uno de los actores que dejó una marca en el espectáculo y la cultura nacional. Con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, construyó una carrera ligada al arte y la actuación. Sin embargo, antes de dedicarse a la profesión que lo consagró, tuvo otra gran pasión vinculada al deporte que no pudo concretar por decisión de sus padres. Así lo contó este domingo en Almorzando con Juana (eltrece), el ciclo de entrevistas que conduce Juana Viale.

Eduardo Blanco contó cuál fue el sueño que sus padres no lo dejaron cumplir

Eduardo Blanco suele mantener su vida privada alejada de la exposición mediática y, aunque en algunas entrevistas comparte detalles de su historia personal, hay aspectos de su pasado que pocos conocen. No obstante, durante su participación en el programa de Juana Viale, el actor recordó una de las grandes pasiones que lo acompañó desde chico y que no pudo concretar: el fútbol.

Eduardo Blanco | Instagram

En este sentido, recordó que soñaba con convertirse en futbolista, aunque reconoció que no estaba seguro de tener las condiciones necesarias para dedicarse profesionalmente al deporte. “Me hubiera encantado ser futbolista, pero no sé si me daba”, confesó al rememorar aquella etapa de su vida, incluso hasta decidió probar suerte en el fútbol. El actor contó que durante su adolescencia tuvo la oportunidad de ir a una práctica en El Calamar. “Me probé a los 12 años en el Club Atlético Platense, pero en donde ahora está la cancha antes estaba el club y yo vivía en Vicente López y con un montón de compañeros nos fuimos a probar”, aseguró.

La reacción de los padres de Eduardo Blanco sobre su futuro

Sin embargo, las aspiraciones deportivas de Eduardo Blanco chocaron con la postura de su familia, que no veía con buenos ojos algunas de las condiciones que implicaba dedicarse al fútbol en aquel entonces. “El marketing del jugador de fútbol de esa época era distinto al que es ahora porque no seguían el colegio secundario y una serie de cosas que a mis padres no les gustaba mucho”, explicó.

Eduardo Blanco en +CARAS | CARAS

Con humor, pero también con cierta nostalgia, se sinceró acerca de cómo aquella decisión influyó en su futuro. “No eran de la partida de que yo fuera y me arruinaron la carrera deportiva y en esa época no se sabía si me estaban potenciando otra. Simplemente me marcaban el rumbo de lo que no querían”, expresó. Además, señaló los cambios que experimentó el fútbol con el paso del tiempo: “Ahora todo se potencia, los jugadores van a Europa y la globalización de la comunicación hizo que ahora sean estrellas de rock o más”, sostuvo.

Aunque no pudo cumplir su sueño de convertirse en futbolista, Eduardo Blanco construyó su propio camino y encontró en la actuación una profesión que le permitió desarrollar su talento. Años después, su anécdota refleja cómo las decisiones de su familia y el contexto de dicha época influyeron en el rumbo de su vida, incluso cuando las aspiraciones de su infancia apuntaban hacia otro destino.