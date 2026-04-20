Eduardo Blanco reveló que Luis Brandoni tuvo un ACV en 2023 y no dejó de trabajar

Eduardo Blanco lamentó la triste noticia del fallecimiento de Luis Brandoni y recordó el momento que el actor padeció de un ataque cerebro vascular (ACV) cuando estaban haciendo juntos "Parque Lezama". El artista contó que a pesar de ese cuadro, su amigo no dejó nunca los escenarios.

Eduardo Blanco sobre cómo se enteró del ACV que sufrió Brandoni

Desde que se supo de la muerte de Luis Brandoni, Eduardo Blanco no dudó en expresar su profundo pesar y en recordar los momentos compartidos con su amigo. Ambos actores tuvieron una relación estrecha, marcada por el respeto y la admiración mutua. Blanco, que participó junto a Brandoni en la última temporada de la obra "Parque Lezama", relató detalles íntimos de su amistad y del compromiso que ambos mantenían con el teatro, incluso en tiempos difíciles. “Fue un ser que tuvo una vida increíble, nos ha dejado una cantidad de cosas enormes, porque nos ha dejado historias y de identidad”, dijo Blanco en "El ejercito en la mañana".

Eduardo Blanco y Luis Brandoni//Instagram

Durante una conversación con el programa de streaming, Eduardo Blanco recordó que, incluso tras atravesar complicaciones de salud, su amigo no se alejaba del escenario. El artista indicó que Luis Brandoni lo llamó un viernes de abril de 2023 y que poco tiempo después terminó internado. “Nosotros reestrenamos Parque Lezama en 2023, en abril, creo que era viernes de Semana Santa, le digo ‘Beto estamos llenos el viernes santo'. A las 18:00 me llama la productora, diciéndome ‘voy con Beto a guardia’". Blanco señaló que el famoso artista quedó varios días internado, "había tenido un ACV y el miércoles estaba haciendo función", relató Blanco, resaltando la entrega y la pasión que caracterizaban a Brandoni. Para él, esa actitud ejemplar reflejaba su amor por el arte y su compromiso con el público, sin importar los obstáculos.

Luis Brandoni//Instagram

Eduardo Blanco destacó el compromiso de Luis Brandoni con el teatro

Eduardo Blanco mencionó la respuesta de Luis Brandoni estando internado con ACV. “La médica le dice 'mire se va a tener que quedar' y él le contesta con ese tono, ese volumen y esa cosa imperativa que a veces decía ‘señorita hay 700 personas esperándome’. La médica le dijo 'señor, perdón ud. se va a tener que quedar igual' y se quedó internado viernes, sábado y domingo", indicó el actor.

Luis Brandoni, uno de los actores más emblemáticos del teatro, cine y televisión argentinos falleció en la madrugada del lunes. Con 86 años, su trayectoria dejó un legado imborrable en la cultura nacional. La noticia conmocionó al mundo artístico y a sus miles de seguidores que lo admiraban por su entrega y talento. “Lo que más le gustaba a Beto es el aplauso de la gente. Si hay una forma de despedir a Beto, es aplaudiendo”, concluyó Eduardo Blanco.