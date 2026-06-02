El conmovedor consejo que Gustavo Yankelevich le dio a su nieto, Franco: "No la estaba pasando bien"

Aunque creció en una de las familias más reconocidas del espectáculo, Franco Yan construyó su propio camino en el mundo artístico. Hijo de Romina Yan y Darío Giordano, y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, el joven se desarrolló como músico, compositor y actor, con estudios y experiencias profesionales tanto en la Argentina como en el exterior.

Franco Yan

A sus 24 años, Franco Yan suele compartir aspectos de su presente laboral; sin embargo, recientemente sorprendió al abrir una ventana a su vida personal. Durante una entrevista, recordó una conversación con su abuelo Gustavo Yankelevich que marcó profundamente su forma de enfrentar los desafíos y que tuvo lugar en uno de los momentos más complejos de su estadía en Inglaterra.

El consejo que lo ayudó en un momento difícil

Al ser consultado sobre alguna enseñanza de Gustavo Yankelevich que lo acompañara hasta el día de hoy, Franco no dudó en recordar una frase que escuchó cuando estudiaba en el exterior y atravesaba una situación personal complicada.

Según relató, durante su paso por Inglaterra le costó adaptarse a la nueva realidad y hubo momentos en los que sintió el peso de la distancia, las exigencias académicas y los desafíos propios de vivir lejos de su entorno. Fue entonces cuando recurrió a su abuelo, quien le transmitió una enseñanza que terminó convirtiéndose en una filosofía de vida: "El que quiere celeste, que le cueste", fue la frase que Gustavo le compartió en aquel momento.

Una relación muy especial con Gustavo Yankelevich

La anécdota también dejó en evidencia el estrecho vínculo que existe entre abuelo y nieto. A lo largo de los años, Gustavo Yankelevich expresó públicamente en más de una oportunidad el orgullo que siente por el camino que Franco Yan eligió construir dentro del mundo artístico.

Gustavo Yankelevich y su nieto, Franco Yan

Más allá de compartir la pasión por la cultura y el espectáculo, ambos mantienen una relación cercana basada en el acompañamiento y el afecto. De hecho, Gustavo Yankelevich suele seguir de cerca los proyectos del joven artista y celebrar cada uno de sus logros profesionales. Para Franco, el apoyo de su abuelo fue fundamental en distintas etapas de su vida.