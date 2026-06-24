El Chino Darín y su hijo, Dante, en Barcelona: paseo todo terreno

El 9 de febrero “Chino” Darín (37) y Ursula Corberó (36) lloraron de emoción al cargar entre sus brazos por primera vez al pequeño Dante. Convertidos en padres comenzaron a recorrer un nuevo y desafiante camino en el hogar que armaron en el lujoso piso de estilo clásico y moderno en el centro de Barcelona, la ciudad natal de la actriz española.

Allí, en esa verdadera joya histórica valuada en 400 mil euros, con altos ventanales por donde se cuela el sol y donde reina el blanco, el bebé es quien manda. La pareja, que se conoció en 2016 durante el rodaje de “La Embajada” ya celebró una década juntos y Dante, que fue un bebé muy esperado, se sumó para dar aún más alegría al feliz hogar.

El Chino Darín y su hijo Dante

“¡Tanto amor no nos cabe!”, confesó Ursula meses atrás refiriéndose a su debut como padres. “Está por cumplir cuatro meses y está robusto, muy simpático y, la verdad, es que estamos todos increíblemente felices!”, repitió el orgulloso abuelo Ricardo Darín que viaja permanentemente con su mujer, Florencia Bas, a visitar a su primer nieto.

Como un “papá todo terreno” muy canchero, Chino camina por las calles de Barcelona con el pequeño Dante en la mochilita. “Una de padre en su día”, posteó sumándose a la tradicional celebración por el Día del Padre.