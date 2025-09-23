Nicole Neumann reveló el motivo por el que Allegra, Sienna e Indiana Cubero no vacacionaron con Fabián Cubero y Mica Viciconte

La vida de Allegra, Sienna e Indiana Cubero está repleta de eventos de modas y grandes celebridades, debido a los círculos cercanos de sus padres. Tanto Nicole Neumann como Fabián Cubero no dudaron en hacer que sus hijas conocieran la vida mediática y pública, protegiendo siempre su vida personal. Sin embargo, las guerras entre ellos puso en foco a las menores, sobre todo cuando ellas se perdieron unas vacaciones con el futbolista y su pareja, Mica Viciconte. La modelo reveló el motivo por el que no pudieron vacacionar.

Indiana Cubero, Allegra Cubero, Sienna Cubero, Fabián Cubero, Mica Viciconte

El particular motivo por el que Allegra, Sienna e Indiana Cubero no tuvieron vacaciones con Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann y Fabián Cubero protagonizaron un cruce legal en las últimas semanas, debido a que Allegra y Sienna no volvieron en las fechas acordadas. Esto puso atención mediática sobre ellos, y sobre cómo se organizaban con las menores. La realidad es que las tres chicas no dudan en mostrarse cercanas con ambos padres, y las familias que construyeron juntos. Sin embargo, la polémica volvió a estallar cuando muchos usuarios notaron que el futbolista se fue de vacaciones y sus hijas no estaban con él.

Nicole Neumann, Indiana Cubero, Allegra Cubero, Sienna Cubero, Fabián Cubero, Mica Viciconte

En su cuenta de Instagram, Fabian Cubero compartió las mejores postales con Mica Viciconte y su hijo Luca en Buzios. Lo sorpresivo fue la ausencia de Allegra, Sienna e Indiana Cubero, quienes se mostraron en un importante evento de moda, junto a su mamá. De esta manera, los comentarios y suposiciones comenzaron a salir, al mismo tiempo que las supuestas razones sobre no haber podido vacacionar con su papá. Finalmente, y mientras buscaba a sus hijas en el colegio, la modelo reveló por qué se perdieron el viaje.

Nicole hizo un descargo en sus historias de Instagram sobre el manejo del colegio, en los horarios y las faltas, y confirmó que sus hijas habían perdido la posibilidad de viajar por esto. "No justifican las faltas médicas. ¿Cómo maneja uno cuántas veces se enferman al año? Por ejemplo, Allucha tuvo bastantes temas por los que no pudo ir y ahí acumuló varias faltas. Después tienen un lindo viaje, algo familiar, y se lo tienen que perder porque no tienen más faltas. O se vuelven a sentir mal, como también le pasó a Allucha. No te podés ni enfermar. Una cosa de locos", expresó la modelo.

Muchos de sus seguidores no dudaron en tomarlo como el verdadero motivo por el que las jóvenes no pudieron ir al viaje con Fabián Cubero y Mica Viciconte, lejos de los escándalos legales que vivieron en los últimos meses. El futbolista ya regresó a la Argentina, mientras que Allegra, Sienna e Indiana Cubero continúan conviviendo con su mamá, Nicole Neumann, y dan los últimos esfuerzos antes de que se termine el año escolar.

