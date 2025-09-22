Daniela Celis dio un nuevo parte médico de Thiago Medina: "Continúa con respirador, sedado"

Thiago Medina está bajo la atenta mirada médica y mediática, tras su accidente en la noche del 12 de septiembre. El ex Gran Hermano impactó con su moto contra un auto, y fue rápidamente trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Daniela Celis es una de las portavoces más seguidas por todos, que no duda en informar y pedir oraciones por su expareja. En las últimas horas, dio a conocer un nuevo parte médico, tras la segunda operación que vivió el ex Gran Hermano.

¿Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina?: "Continúa con respirador, sedado"

Thiago Medina fue operado por segunda vez, desde su internación en el hospital de Moreno, tras su accidente. Según dieron a conocer, se reconstruyó la parrilla costal, permitiendo una mejora en la situación hemodinámica y respiratoria del paciente, en una intervención que duró más de cuatro horas. Durante el fin de semana, las redes sociales y medios de comunicación informaron estabilidad en el ex Gran Hermano, y algunos signos de fiebre durante las últimas horas.

Daniela Celis es uno de los cercanos que no dudan en informar sobre su estado de salud. Ambos tienen dos hijas, Laia y Aime, que, a pesar de su separación, protegen y dan la mejor infancia de todas. Es por eso que ella se encuentra siempre atenta a los partes médicos y los comparte con sus seguidores. En sus historias de Instagram, compartió las últimas novedades del ex Gran Hermano, quien se encuentra estable, tras una noche de fiebre.

"El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos", empezó explicando la panelista de Luzu TV. De esta manera, expuso que se presentó un tapón de moco, atelectacia que está siendo tratado con kinesiologia. "Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen. Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución", sentenció la joven.

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en hacer viral la noticia que compartió Daniela Celis, mientras siguen enviando mensajes de fuerza para Thiago Medina. Por otro lado, el fiscal a cargo de la investigación se encuentra recolectando pruebas y testimonios, para reconstruir lo que ocurrió en la noche del viernes 12 de septiembre. La causa es lesiones culposas por negligencia de impericia, por una supuesta maniobra que habría hecho el conductor del auto.

