Desde Punta Cana, Cande Ruggeri mostró sus looks playeros favoritos: falda tejida y colección de microbikinis

Cande Ruggeri vuelve a ser noticia en el mundo del espectáculo, esta vez no por su participación en la televisión sino por sus días de descanso en las paradisíacas playas de Punta Cana. La modelo e influencer compartió en su cuenta oficial de Instagram varias postales donde se la ve luciendo microbikinis y looks playeros que rápidamente despertaron comentarios elogiosos. Sus seguidores, atentos a cada detalle de su estilo, no tardaron en reaccionar a las, consolidando una vez más su presencia en las redes sociales y en el universo fashionista.

Los looks de Cande Ruggeri para disfrutar de República Dominicana

Cande Ruggeri viajó junto a su hija Vita y su pareja Nicolás Maccari a las paradisíacas playas de Punta Cana. En las imágenes publicadas en su cuenta personal de la famosa red social de la camarita, aparece disfrutando del mar caribeño con distintos conjuntos de microbikinis que resaltan su figura y su gusto por las combinaciones frescas y llenas de diseño. Los estampados a rayas, las texturas livianas y los accesorios minimalistas fueron parte de la propuesta que la creadora de contenidos eligió para vacacionar en República Dominicana.

Cande Ruggeri | Instagram

“Bueno, último día acá en Punta Cana, en República Dominicana donde nos estamos quedando. Es tan hermoso este lugar que les juro… ¡No me quiero ir!”, comenzó diciendo la modelo en sus historias de 24 horas. Asimismo, reveló qué es lo que más va a extrañar de ese lugar de ensueño: “Miren lo que es esto”, exclamó mostrando el paisaje desde el balcón de su departamento. “Playa, arena blanca, mar turquesa… les juro que es el paraíso este lugar”. Por tal motivo aseguró que va a aprovechar “hasta el último rayito de sol”.

Fiel a su estilo fashionista, mostró su bolso playero de su propia marca de bolsos, el cual le permite transportar los elementos indispensables para pasar un día en la orilla del mar: Protector solar, pareo, agua y hasta su colección de gafas guardadas cuidadosamente en un sofisticado estuche.

La hija de Oscar Ruggeri supo construir una identidad propia en materia de estilo. Durante esta escapada al Caribe, su apuesta fue clara: comodidad sin perder sofisticación. Tanto en los registros audiovisuales como en las fotografías en su feed, se la observa alternando microbikinis con túnicas de gasa marrón oscuro en la zona del corpiño, sombreros de ala ancha con cuerda marinera y lentes de sol súper cancheros y modernos, un combo que sintetiza perfectamente la imagen vacacional de lujo con un toque juvenil.

Los seguidores, por su parte, destacaron no solo la belleza natural de la modelo sino también la cercanía que transmite en sus posteos. Cada foto está acompañada por frases espontáneas y emojis veraniegos; esta cercanía se traduce en altos niveles de interacción, con cientos de “me gusta” y comentarios celebrando su belleza y su energía positiva.

En materia de estilo, la modelo no teme innovar. Sus mallas incluyen desde modelos clásicos en tonos neutros hasta diseños con líneas simétricas y estampados imponentes. Su capacidad para combinar piezas de distintas marcas y precios también la vuelve cercana, mostrando que la moda playera puede adaptarse a distintos presupuestos sin perder glamour.

Cande Ruggeri | Instagram

Cande Ruggeri confirma, así, que no solo es una figura destacada del espectáculo sino también una referente de moda en redes sociales. Sus looks playeros en Punta Cana sintetizan la frescura y autenticidad que la caracterizan. Con cada posteo logra que su estilo traspase la pantalla e inspire a miles de mujeres que ya empiezan a planificar sus propios outfits para esta primavera-verano 2025/2026.

NB