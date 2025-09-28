Cande Ruggeri se casa con Nicolás Maccari: la romántica propuesta en Punta Cana

En medio de sus vacaciones en Punta Cana, Cande Ruggeri recibió una romántica propuesta de casamiento. Con lágrimas en sus ojos, la modelo le dio el sí a Nicolás Nicolás Maccari y mostró su emoción a través de las redes sociales.

Cande Ruggeri se casa con Nicolás Maccari

Cande Ruggeri compartió con sus seguidores el mágico momento en el que Nicolás Maccari, el papá de su hija Vita, le pidió dar el gran paso. La propuesta fue durante una cena íntima, ambientada con rosas blancas y velas, lo que le dio un marco de ensueño a la noche caribeña. Todo quedó registrado en el video y las fotos que Cale publicó en Instagram, junto a un emotivo mensaje: “Por fin. Con lágrimas en los ojos les cuento… Me caso. Te amo, te amo y te amo”.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

En las imágenes se la puede ver profundamente emocionada, mostrando el anillo y abrazando a Nicolás, mientras ambos sonríen con complicidad. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de familiares, amigos y fanáticos que celebraron la noticia con mensajes cargados de cariño y buenos deseos.

Cande y Nicolás comenzaron su relación hace varios años y, en 2023, se convirtieron en padres de Vita, la primera hija de la pareja. Desde entonces, suelen compartir en redes distintos momentos de su vida en familia, lo que generó una gran cercanía con sus seguidores. Para muchos, este compromiso formaliza una historia de amor que ya venía consolidada con el nacimiento de su hija.

Además de la alegría personal, la noticia llega en un momento especial para Cande Ruggeri, quien en varios oportunidades habló sobre lo importante que es la familia en su vida. Asimismo, había manifestado su deseo de casarse con Nicolás, su novio desde el 2018, y este gesto romántico en Punta Cana convirtió ese sueño en realidad.

Se casan Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Con el mar de fondo, las velas encendidas y rodeados del afecto de Vita, la propuesta de casamiento fue una postal inolvidable que quedará para siempre en el recuerdo de la modelo y su pareja. Ahora, comienza una nueva etapa para ellos, con la ilusión de planear la boda y seguir construyendo juntos la familia que tanto anhelaban.