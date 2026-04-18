El vestido de comunión de Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón, se robó todas las miradas por su delicadeza y aire romántico, en una imagen que compartió su papá, Ricky Diotto, a través de sus historias de Instagram. Aunque por el momento no trascendieron detalles del evento, el look elegido por la niña habla por sí solo y se alinea con una estética clásica, atemporal y sumamente cuidada.

Giovanna Diotto Callejón

El delicado vestido de comunión de Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón, que conquistó las redes

Giovanna Diotto Callejón de 10 años, que además se destaca como una de las protagonistas de Papá por siempre, la obra de teatro furor en la calle Corrientes junto a Campi y Daniela “La Chepi”, lució un vestido largo en color blanco puro, de caída fluida y silueta etérea, confeccionado en una tela liviana que aporta movimiento y suavidad. El diseño se destaca por su falda amplia y plisada, que cae hasta los tobillos con un leve vuelo, ideal para acompañar cada paso con elegancia.

En la parte superior, el modelo presenta mangas cortas con delicados volados de tul, un detalle sutil que suma textura y un guiño romántico sin recargar el conjunto. El escote cerrado y de líneas simples refuerza el espíritu clásico del look, mientras que la ausencia de bordados excesivos o brillos mantiene la estética minimalista, una tendencia cada vez más elegida en este tipo de celebraciones. La clave está en la pureza del diseño y en la calidad de los detalles.

Giovanna y su papá, Ricky Diotto

En cuanto a los accesorios, la hija de María Fernánda Callejón y Ricky Diotto optó por piezas discretas pero significativas. Llevó un collar largo con una cruz, símbolo central de la ceremonia, que se integró de manera armónica con el vestido. Además, completó el estilismo con una vincha delicada, adornada con pequeñas perlas, que coronó su cabello suelto, peinado con ondas naturales. Este detalle aportó un aire angelical y terminó de construir una imagen dulce y acorde a la ocasión.

El beauty look de Giovanna también acompañó esa línea: rostro al natural, sin maquillaje visible, y un peinado simple que prioriza la frescura y la espontaneidad. El resultado es un estilismo equilibrado, donde cada elemento cumple un rol sin competir entre sí. Un vestido que combina tradición y modernidad en partes iguales, y que confirma que, en ocasiones especiales como una comunión, menos puede ser mucho más.