Ricky Diotto contra María Fernanda Callejón tras ser condenado por violencia de género: "No se pudo probar nada"

Ricky Diotto enfrenta un nuevo capítulo tras ser condenado por violencia de género contra María Fernanda Callejón, con una sentencia que lo mantiene en el foco público. El músico se manifestó en las últimas horas y dejó en claro su postura ante las acusaciones. En medio de este escenario, sus declaraciones recientes vuelven a poner en primer plano la relación con su expareja y los pasos que dará en la Justicia.

Las duras palabras de Ricky Diotto contra Fernanda Callejón luego de ser condenado por violencia de género

Ricky Diotto volvió a ocupar titulares luego de recibir una condena de cuatro meses por violencia de género hacia María Fernanda Callejón. El músico se pronunció luego del fallo y dejó en claro que para él no se logró probar nada. Con un proceso que se extiende desde hace años, sus palabras reflejan la continuidad de un caso que aún no encuentra un desenlace definitivo.

Ricky Diotto y Fernanda Callejón

En las últimas horas, el artista dio una entrevista con Intrusos (América) y aseguró que apelará la sentencia y que, para él, el tema ya está cerrado. Sus palabras generaron repercusión, especialmente porque se trata de un proceso judicial que lleva varios años y que continúa sumando capítulos. Durante su intervención, “Yo estoy bien, tranquilo. Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada. Se hizo una acusación porque algo se tenía que hacer”, comentó.

Además, en el móvil, Ricky Diotto expresó una firme postura ante la resolución: “Para mí es un tema terminado”. La condena se dictó por tentativa de agresión, aunque el intérprete insiste en que no hubo pruebas suficientes. “La condena es que hubo una tentativa. A mí se me acusa de que yo habría intentado golpearla. Por eso me dan cuatro meses”, explicó.

Por otro lado, el músico sostuvo que junto a su equipo de abogados presentará una apelación, ya que considera que existen elementos que no fueron analizados en profundidad. Uno de los puntos que mencionó fue la existencia de una fotografía que, según él, muestra a la actriz con lesiones horas antes de los hechos denunciados. “Sí, hay una foto. Una foto donde ella aparece con las supuestas lesiones. Pero eso fue 12 horas antes de que el hecho ocurra”, continuó.

Ricky Diotto aseguró que apelará la sentencia por violencia de género contra María Fernanda Callejón

Durante la entrevista con Intrusos (América), Ricky Diotto reveló que tanto él como su grupo de abogados apelarán la sentencia de la justicia. Su postura sostiene: “Una foto donde ella aparece con las supuestas lesiones. Pero eso fue 12 horas antes de que el hecho ocurra, ¿y ahí qué pasó? ¿Nadie miró eso? Los hechos ocurren el 5 de junio por la noche y la foto es del 5 de junio a las 12. Nadie se puso a pensar todo eso”.

María Fernanda Callejón

Por su parte, también cuestionó que dicha fotografía no haya sido peritada y que no se haya considerado en el proceso. “Nadie corroboró ni peritó esa foto”, se preguntó, insistiendo en que la cronología presentada en la causa no coincide. Para el músico, se trata de un tema cerrado, aunque reconoció que seguirá adelante con la apelación. “Ya está, perdoname, para mí es un tema terminado, chicos. Vamos a apelar y ya está”, afirmó.

En medio de sus declaraciones, también se conoció que María Fernanda Callejón presentó una nueva denuncia contra Ricky Diotto por abuso sexual. Según contaron en el programa, la periodista señaló que el hecho ocurrió en junio pasado, mientras ambos estaban en proceso de separación. Ante esta información, Diotto aseguró no haber sido notificado y se mostró sorprendido. “Bueno, está bien, vamos a ir a otro juicio y vamos a seguir haciendo perder el tiempo a la Justicia. Niego todos los dichos de Fernanda”, concluyó con ironía.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Ricky Diotto, tras ser condenado por violencia de género contra María Fernanda Callejón, mantiene firme su postura y asegura que apelará la sentencia de cuatro meses en suspenso. Con sus declaraciones, dejó en claro que para él el tema está cerrado, aunque el proceso judicial continúa abierto y suma nuevas instancias. La situación refleja que, más allá de sus palabras, la causa sigue vigente y que los próximos pasos estarán marcados por la apelación.

VDV