El duro momento de Cande Tinelli: la emotiva reflexión por la salud de su mascota

El dolor y la consternación invaden la salud emocional de Cande Tinelli tras enterarse del fatal diagnóstico de su perra Linda, un can de raza chica de 12 años. Sin nada por que hacer más que darle una gran calidad de vida y momentos compartidos juntas, la hija del conductor no se separa ni un minuto de su compañera de cuatro patas.

En las últimas horas, la artista compartió un video que llenó de ternura a sus seguidores, no sin antes deslizar una sentida reflexión para quienes son amantes de los animales: el gran dilema entre la vida y la muerte y el tiempo que se les brinda a los seres queridos.

La trizteza de Cande Tinelli por la enfermedad terminal de su perrita | Instagram

Cande Tinelli y Linda juntas hasta la eternidad

Las palabras quedan escasas cuando se hace referencia a alguien a quien se quiere con todo el corazón. Así se puede leer en el posteo que realizó Cande Tinelli en sus historias de 24 horas, donde se puede observar a su perrita recostarse sobre su regazo mientras suerte plácidamente. Emojis de brillos, un corazón y el símbolo del infinito sobresalieron de esa tierna imagen.

Minutos más tarde, cuando el animalito despertó de su siesta, Lele encendió la cámara de su celular para inmortalizar un momento de juegos y diversión con su gran amiga. Las imágenes fueron compartidas en blanco y negro, quizás como símbolo inconsciente de lo triste que se siente ante la inminente partida del plano terrenal de Linda.

“Hace una semana todo era diferente, qué cambiante es la vida. Disfruten mucho a sus seres queridos”, escribió visiblemente afectada la Influencer, una frase que resonó entre los más de 4.4 millones de seguidores.

Los consejos para Cande Tinelli

Es importante recordar que, tras recibir el diagnóstico de su perrita, Cande Tinelli solicitó consejos a sus seguidores para afrontar este difícil y angustiante momento, en el que le toca verla sufrir una enfermedad terminal. Aparentemente, la sugerencia más recurrente entre los miles de comentarios que recibió en Instagram fue enfocarse en el tiempo que les queda juntas.

Por esta razón, no solo aplicó un filtro en blanco y negro a la imagen, sino que también añadió la canción "Fix You" de Coldplay, que habla de amor verdadero y perseverancia ante la adversidad. El consuelo y la esperanza se presentan como una opción sanadora para creer que hay algo más allá de esta transición entre la vida y la muerte.

Cande Tinelli junto a su compañera de 4 patas. | Instagram

Cande Tinelli está pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida, al verse imposibilitada de salvar a Linda, quien padece un cáncer terminal sin posibilidad de cirugía. La empatía de sus seres queridos y el amor de su familia son un apoyo fundamental en esta etapa tan crítica y llena de sentimientos oscuros. Esta muestra de vulnerabilidad ante su comunidad virtual representó un contraste con el contenido más ligero que suele publicar, revelando un anhelo sincero de comprensión y respaldo.

NB