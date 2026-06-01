La vida de Renata, la hija de Florencia Raggi y Nicolás Repetto, en España: compromiso con su novia, nueva identidad y pedido familiar

Renata Repetto decidió instalarse en Madrid junto a su novia, en 2022, y desde entonces construye un camino propio vinculado al arte y la música. Su vida en Europa refleja una búsqueda personal que la llevó a desarrollar proyectos independientes y a mantener un perfil bajo, lejos de la exposición que caracteriza a su familia. En ese entorno, combina su formación profesional con un perfil artístico, consolidando una etapa marcada por la autenticidad.

El compromiso de Renata, la hija de Florencia Raggi y Nicolás Repetto, y su pareja

Renata, la hija de Florencia Raggi y Nicolás Repetto, atraviesa una etapa distinta en su vida, marcada por la elección de un rumbo artístico y por la construcción de una identidad propia en España, desde 2022. La joven se volcó de lleno a la música y al diseño, logrando integrar ambas disciplinas en proyectos que muestran su estilo personal. Su decisión de radicarse en Europa le permitió iniciar un camino independiente, con un perfil reservado.

Renata Repetto

A mediados de 2025, surgió la noticia de que la hija del periodista y la modelo se había comprometido con su novia, Ana Rivero, en España. La información fue mencionada en el programa A la Tarde (América), donde se aseguró que sus padres viajaron al país europeo para acompañar a la joven en este momento. Sin embargo, el compromiso nunca fue confirmado oficialmente, cabe destacar que la pareja mantiene un perfil reservado, lejos de la exposición de su familia.

Durante el programa, también confirmaron cómo reaccionó Nicolás Repetto ante la noticia del compromiso de Renata: “Vino a España porque la pareja está concretando tres años de relación y le contaron que tienen ganas de profundizar”. Por otro lado, también confirmaron que el presentador apoyaba a su hija en la relación. Además, destacaron que la artista y su novia, llevaban conviviendo “hace mucho tiempo” compartiendo el piso el Madrid en el que se instalaron tras irse de Argentina.

Nicolás y Renata Repetto

A pesar de radicarse en Europa, la diseñadora suele viajar mucho para verse con sus padres. En uno de sus últimos viajes que hizo su hija al país, Florencia Raggi compartió un mensaje para ella, en el que destacó su crecimiento personal y profesional: “Conocer tu mundo, tu cotidianidad. Sana, inteligente, querida, valorada. Tenés una vida de arte, trabajo y crecimiento. Solo puedo pedir que sigas creándola y disfrutándola como tanto mereces”.

Entre el arte, el diseño y el bajo perfil: La vida de Renata Repetto en España

Desde 2022, Renata Repetto construye su vida en Madrid junto a su novia, donde decidió apostar por su vocación artística y comenzar una etapa independiente. El cambio formó parte de una búsqueda personal y profesional que la llevó a instalarse en Europa y a desarrollar un camino propio lejos de la exposición mediática de sus padres, con una identidad renovada, con un anonimato del que no podría haber disfrutado en Argentina. “Estoy feliz. Vivir en una ciudad y no ser “la hija de…” me parece precioso y con esto no quiero decir que no ame ser hija de mis padres”, contó en una entrevista, donde además destacó que allí es su versión más auténtica.

Florencia Raggi y Renata Repetto

El mismo año que llegó a España, la hija de Nicolás Repetto y Flor Raggi decidió ampliar sus horizontes y sacó su primer EP, un trabajo de cuatro canciones que marcó el inicio de su carrera musical. Desde entonces, divide su tiempo entre la creación de nuevos temas, el diseño gráfico y presentaciones íntimas que le permiten mostrar su estilo. Su perfil se caracteriza por una estética cuidada y una sensibilidad que conecta con sus seguidores.

A pesar de la distancia, el vínculo con sus padres se mantiene presente. La modelo y el productor suelen viajar a verla y, por su parte, Renata Repetto también se traslada a Argentina. La diseñadora continúa enfocada en su carrera musical y en el desarrollo de su proyecto artístico, con más de 50 mil seguidores que acompañan cada lanzamiento y cada paso de su crecimiento.

Florencia Raggi y Renata Repetto

Renata, la hija de Florencia Raggi y Nicolás Repetto, construyó en España una etapa marcada por la independencia y la búsqueda de un camino propio. A finales de 2025 surgió la noticia de un posible compromiso con su novia Ana Rivero, aunque no se confirmó y ambas mantuvieron un perfil reservado. La situación reflejó cómo la joven combina su vida personal con proyectos artísticos y profesionales, en un entorno alejado de la exposición de sus padres.

VDV