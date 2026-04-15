El impresionante cambio físico de Manu Viale para interpretar a una paciente oncológica en su nueva película

Manu Viale dejó a sus seguidores sin palabras al revelar una de las transformaciones más desafiantes de su carrera. La actriz, conocida por su estilo siempre fresco y sofisticado, compartió imágenes impactantes de su caracterización para "Instante", el nuevo proyecto cinematográfico que la verá en un rol profundamente conmovedor: el de una paciente oncológica.

La crudeza de las fotos, donde se la ve completamente calva gracias a un meticuloso trabajo de maquillaje, no solo marca un hito en su filmografía, sino que también adelanta una historia que promete calar hondo en el corazón del público.

"Nunca deja de ser fuerte verme así": El posteo que se volvió viral

A través de sus redes sociales, la mediohermana de Juana y Nacho Viale abrió su corazón sobre lo que significó este proceso. "Nunca deja de ser fuerte verme en estas fotos de INSTANTE", escribió Manu, acompañando las imágenes que muestran el nivel de realismo logrado por el equipo de efectos especiales.

Manu Viale

Una de las postales más fuertes la muestra de frente, con un buzo blanco y la cabeza totalmente calva, transmitiendo la soledad y la fortaleza de quienes atraviesan un tratamiento de este tipo.

En otra de las capturas, recostada y abrigada, la actriz deja ver que el cambio no fue solo estético, sino una inmersión emocional total en la piel de una mujer que lucha por su vida.

Manu Viale

"Instante": Una trama sobre segundas oportunidades

La película, que llegará a las salas de cine el próximo 23 de abril, no es solo un drama médico. Bajo la dirección de Daniel Silveira, Pablo Bustos y Álvaro Galarza Lima, "Instante" se presenta como un relato coral que explora los vínculos humanos, el amor resiliente y esos momentos bisagra que cambian el destino para siempre.

Rodada entre La Plata y Madrid, la cinta cuenta con un elenco de lujo que acompaña a Manu Viale: Pablo Yotich, Magui Bravi y Alejandro Fiore. La historia entrelaza vidas cruzadas por diagnósticos difíciles, pero también por nuevas oportunidades y la esperanza que surge incluso en medio del dolor más agudo.

Un detalle que añade profundidad a este proyecto es que Manu Viale no solo protagoniza la película, sino que también participó en la escritura del guion junto a Juan Paya, Nazareno Lavorato y Pablo Yotich.

El guion pone el foco en situaciones límite: despedidas que duelen, terapias intensas y decisiones extremas. Para la intérprete, poner el cuerpo a través de esta caracterización física fue una herramienta fundamental para narrar desde el silencio y la imagen lo que las palabras, a veces, no alcanzan a expresar.

"Instante" llega al cine este 23 de abril

"Instante" cuenta con la producción de Avanza Producciones y Che Contenidos, con el respaldo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El reparto se completa con figuras como Mosquito Sancineto, Luly Drozdek y Gabriel Almirón, quienes aportan matices a esta narración contemporánea sobre cómo el amor puede ser el mejor refugio durante el sufrimiento.

Con este estreno, Manu Viale se aleja de su zona de confort y se posiciona como una actriz de gran entrega dramática. El impacto de su cambio físico es solo la puerta de entrada a una interpretación que, sin duda, será comentada durante toda la temporada cinematográfica.

AM