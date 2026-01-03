Las fotos exclusivas del cumpleaños de Nacho Viale en Punta del Este: festejo íntimo en Casablanca y look total white de Susana Giménez

Nacho Viale cumplió 45 años y lo festejó de una manera muy especial en Casablanca, la casa familiar en Punta del Este. El productor invitó a Susana Giménez, Calu Rivero y a varios empresarios que forman parte de su círculo íntimo. Además, su hermana Juana Viale estuvo presente en el evento. A través de su red social, el nieto de Mirtha Legrand compartió la intimidad de la celebración.

Nacho Viale celebró su cumpleaños en Punta del Este

Nacho Viale escogió Uruguay para llevar a cabo la fiesta de su cumpleaños número 45, más precisamente Punta del Este. Este lugar, que es reconocido por sus playas, fue el escenario perfecto para que el productor reciba un año más de vida y pida sus tres deseos. Entre los invitados se encontraban Susana Giménez, quien se llevó todas las miradas y fue la protagonista de la noche.

Susana Giménez (RS Fotos)

La conductora, que vive en el país vecino, llegó al sitio con un look total white que cautivó por completo a quienes se encontraban allí. El mismo estaba compuesto por un conjunto sastrero de blazer largo y pantalón de corte recto. El diseño de la prenda superior contenía palabras en inglés en letras cursivas. Un atuendo sofisticado pero a la vez moderno y repleto de estilo que acompañó con una shoulder bag con cadena dorada y zapatos negros.

Los invitados al cumpleaños de Nacho Viale en Punta del Este

Además, al festejo de Nacho Viale asistieron Mercedes Sarrabayrouse, hija de Susana Giménez, y la actriz Calu Rivero. La primera, a diferencia de su madre, escogió un look total black: saco negro con detalles blancos, blusa de seda y pantalón holgado. Un outfit casual que le permitió estar lista en poco tiempo.

Mercedes Sarrabayrouse y Calu Rivero (RS Fotos)

Calu Rivero, por su parte, llevó un vestido tipo red con transparencias en color verde neón. Debajo del mismo, lució una bikini haciendo juego que le permitió mostrar aún más su figura. Como calzado, sumó unas sandalias en color nude. Asimismo, Nacho Viale invitó a sus amigos empresarios como Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe y quien fue mencionado en la denuncia sobre las supuestas amenazas a la familia Tinelli. El directivo del canal de las pelotas llegó acompañado de su esposa Josefina Daminato.

Gustavo Scaglione y Josefina Daminato (RS Fotos)

Además, estuvieron presentes Daniel Hadad y su pareja, Viviana Zocco. La fashion blogger Titina Vázquez y su esposo Juan Gallo. Antes de ingresar al lugar donde se encontraba todo listo para celebrar y homenajear a Nacho Viale por su día, los invitados posaban frente a los espacios verdes que rodeaban el mismo para mostrar sus looks.

Daniel Hadad y Viviana Zocco (RS Fotos)

Titina Vázquez y Juan Gallo (RS Fotos)

Otros de los empresarios invitados fueron Martín Cabrales y Dora Sánchez, la ex senadora nacional, María Laura Leguizamón, y su esposo Marcelo Figueiras, Hernán de Laurente y la modelo Anto Macchi. Todos ellos no quisieron perderse el evento y asistieron para compartir una velada muy especial junto al nieto de Mirtha Legrand.

Martín Cabrales y Dora Sánchez (RS Fotos)

María Laura Leguizamón y Marcelo Figueiras (RS Fotos)

Hernán de Laurente y Anto Macchi (RS Fotos)

Sin embargo, la presencia que más llamó la atención fue la de su hermana Juana Viale. La actriz y conductora se mantuvo fiel a su estilo discreto y prefirió no bajar del vehículo para posar frente a los fotógrafos. Por lo que se puede observar en la imagen, llegó acompañada de un hombre y luciendo unas gafas oscuras. Así, decidió entrar al festejo de su hermano que se realizó en la ciudad esteña.

Juana Viale (RS Fotos)

A través de su red social de Instagram, Nacho Viale se encargó de compartir un poco más la celebración que organizó por su cumpleaños. El mismo se realizó en Casablanca, un exclusivo parador en La Barra que ofrece gastronomía, música y un ambiente chic frente al mar. Debajo de una enorme carpa y cerca a una piscina rectangular decorado con velas, se posicionaron las mesas y sillas. Las luces tenues y el clima tranquilo también hicieron parte del festejo.

El cumpleaños de Nacho Viale en Punta del Este

En cuanto al look del cumpleañero, Nacho Viale lució una camisa blanca y un pantalón haciendo juego. El toque de color a su outfit se lo dio el saco azul de lino con botones negros. Una vestimenta elegante pero también relajada que se adaptó perfectamente al evento.

Nacho Viale

De esta manera, las fotos exclusivas del cumpleaños de Nacho Viale en Punta del Este demostraron que se trató de un festejo íntimo en Casablanca y que contó con la presencia de Susana Giménez, quien deslumbró a todos con su look total white.