Así es la casa de Ian Lucas que nadie conocía: doble cocina, frente al lago y game room de lujo

Ian Lucas suele mostrarse muy cercano a sus seguidores y, aunque es reservado con ciertos aspectos de su vida privada, en más de una oportunidad compartió imágenes de su casa a través de sus redes sociales y su canal de YouTube. Sin embargo, al comienzo del clip, el participante de MasterChef Celebrity aclaró que era una vivienda que sus fanáticos "no conocían" y este detalle los sorprendió aún más.

Así es la casa desconocida de Ian Lucas

Según muestran las imágenes, la propiedad sorprende por su amplitud, su estética minimalista y una vista privilegiada frente al lago. Así, la vivienda de Ian Lucas combina modernidad y funcionalidad. Predominan el blanco y el negro en casi todos los ambientes, con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y brindan sensación de amplitud.

Minimalismo, doble cocina y espacios de lujo

Uno de los espacios más llamativos es la cocina, que se conecta directamente con un comedor amplio revestido en cerámica. La paleta vuelve a repetirse: blanco y negro como protagonistas absolutos. Además, la propiedad de Ian Lucas cuenta con una segunda cocina, lo que aporta practicidad y refuerza la idea de una casa pensada para recibir invitados.

Así es la casa desconocida de Ian Lucas

Cerca de ese sector se encuentra un espacio destinado al entretenimiento, con mesa de ping pong y una especie de game room que suma un diferencial juvenil y moderno. La casa dispone de varias habitaciones, todas bajo la misma estética minimalista. El jardín es otro de los grandes atractivos: amplio, con césped cuidado, una piscina imponente y palmeras que lo completan.

Por qué terminaron Evangelina Anderson e Ian Lucas

En las últimas semanas el nombre de Ian Lucas quedó en el centro de la escena por su ruptura con Evangelina Anderson. Fue Yanina Latorre quien dio detalles en su programa radial en El Observador: “Se terminó porque a Ian le molestó mucho que ella lo negaba todo el tiempo”, aseguró la conductora. Y agregó: “Ella lo negaba y decía: ‘No, lo hacemos por el show’”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Según Latorre, el conflicto se habría profundizado porque él quería hacer pública la relación: “Él quería que se sepa. Él es muy amigo de mis dos hijos”, puntualizó. Finalmente, cerró con una definición tajante: “Él la dejó porque dice que no le gusta que lo traten de ‘shippeo’. Para mí él se enamoró, esos chicos de esa edad se enamoran”. Por el momento, ninguno de los protagonistas dio declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, el fin del vínculo volvió a poner a Ian Lucas en el centro de la conversación mediática.