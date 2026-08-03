El look de Marco, el hijo de Sol Pérez, después de una tarde de lluvia: “Barro, no te tenemos miedo”

Desde que nació, el 4 de abril de 2025, Marco se convirtió en una de las grandes alegrías de Sol Pérez y Guido Mazzoni. La conductora suele compartir con sus seguidores distintos momentos de la crianza del pequeño, quien hace poco celebró su primer cumpleaños y ya atraviesa una etapa llena de descubrimientos, marcada por sus primeros pasos y su creciente curiosidad por todo lo que lo rodea.

Marco, el hijo de Sol Pérez disfrutando del día lluvioso

En los últimos meses, las publicaciones protagonizadas por Marco se volvieron habituales en las redes sociales de Sol Pérez. Entre juegos, paseos y escenas cotidianas, el pequeño enternece a los seguidores de su mamá. Esta vez, una tarde de lluvia fue la excusa perfecta para vivir una aventura al aire libre que terminó robándose todas las miradas.

El divertido look de Marco, el hijo de Sol Pérez

A través de sus redes sociales, Sol Pérez compartió una serie de fotografías de su hijo Marco después de la lluvia. Junto a las imágenes, resumió el espíritu de la jornada con una frase tan breve como divertida: "Barro, no te tenemos miedo". Para la ocasión, el pequeño lució un look cómodo, ideal para jugar al aire libre, compuesto por una campera de jean con capucha sobre un buzo gris, un pantalón deportivo azul marino con estampas celestes y zapatillas deportivas en tonos negro, blanco y rojo.

Marco, el hijo de Sol Pérez disfrutando del día lluvioso

Sin embargo, el barro terminó siendo el gran protagonista de la jornada. Marco terminó con parte de la ropa y el rostro salpicados de tierra. Lejos de incomodarse por ensuciarse, disfrutó del juego al aire libre con total naturalidad, en una escena que conquistó a los seguidores de Sol Pérez.

Así fue la última aventura de Marco, el hijo de Sol Pérez

Las imágenes que compartió Sol Pérez muestran a Marco caminando por un sendero de adoquines, observando con atención una camioneta estacionada, agachándose para inspeccionar el suelo y disfrutando cada rincón del jardín. En otra de las postales aparece sosteniendo una galleta mientras mira atentamente hacia la cámara, completamente concentrado en su exploración.

Marco, el hijo de Sol Pérez disfrutando del día lluvioso

Lejos de preocuparse por la ropa embarrada, Sol Pérez mostró que la diversión estuvo en disfrutar del momento, dejando que Marco descubriera el mundo a su manera, en una tarde donde la lluvia y el barro se convirtieron en los mejores compañeros de juego.