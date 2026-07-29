Entramos al living de Sol Pérez: amplios ventanales, muebles de madera y comedor integrado

Sol Pérez es uno de los personajes de la televisión argentina, que se volvió una influencia del lifestyle saludable y moderno, gracias a su carisma y versatilidad profesional. En las redes sociales, no duda en compartir su vida cotidiana, su hogar y los mejores momentos que vive con su esposo, el empresario Guido Mazzoni, y su hijo, Marco. Sin embargo, para ellos la vivienda representa un verdadero refugio de descanso y desconexión frente a sus exigentes rutinas laborales diarias, al igual que un lugar de crianza y aprendizaje para el bebé.

En este sentido, su residencia se convierte en un espacio funcional enfocado en el bienestar, la comodidad y la calidez. La prioridad absoluta al diseñar sus ambientes fue crear un entorno armonioso que fomente la relajación, la practicidad y la fluidez. De este modo, logran recibir visitas y disfrutar de la tranquilidad en un espacio que refleja fielmente su estilo de vida activo y moderno.

Sol Pérez y su hijo Marco

La casa de Sol Pérez: vidriada, moderna y funcional

Las casas de los famosos se vuelven su refugio de la vorágine de la vida pública, como también la escuela de sus hijos y el escenario de sus publicidades en redes sociales. Es por eso que Sol Pérez buscó crear una residencia, estratégicamente ubicada en un exclusivo barrio privado de la localidad de Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires, para priorizar la privacidad, la seguridad y el contacto directo con la naturaleza, alejándose por completo del bullicio urbano del centro porteño.

Desde las postales que comparte en su cuenta de Instagram, los expertos destacan que la arquitectura de la vivienda responde fielmente a un estilo moderno y contemporáneo, caracterizado por sus líneas rectas, una fachada sobria en tonos neutros y una estructura pensada para optimizar la comodidad familiar en el uso diario. Con una distribución interna muy amplia, la residencia cuenta con múltiples ambientes, destacando una espaciosa habitación matrimonial en suite y dormitorios perfectamente equipados para la crianza, como el cuarto de su hijo. La planta baja de la casa se rige bajo el concepto de espacios integrados, donde el living se fusiona sin divisiones rígidas con el comedor y la cocina, permitiendo una fluidez absoluta y una mejor comunicación entre los habitantes.

La casa de Sol Pérez: vidriada, moderna y funcional

La fuerte presencia de grandes ventanales que se extienden desde el suelo hasta el techo se vuelve un diferencial de su hogar. Estas imponentes estructuras de vidrio no solo garantizan una espectacular iluminación natural durante todo el día, sino que también actúan como un nexo visual directo con el extenso parque exterior y el área de la pileta, borrando los límites entre el adentro y el afuera. Adicionalmente, los techos interiores elevados exhiben llamativas vigas total white que aportan dinamismo arquitectónico y rompen con la frialdad del minimalismo de un loft.

El uso de la madera se consolida como el elemento clave y el hilo conductor estético en toda la propiedad. Este material noble se encuentra presente de manera estratégica en los revestimientos de los techos, las aberturas, las mesadas de la cocina y en una cuidada selección de muebles rústicos. Al combinar la calidez intrínseca de la madera con la sobriedad de las paredes blancas y los textiles grises, la vivienda logra un equilibrio perfecto. El resultado es una propiedad sumamente funcional y despojada que, gracias a estos detalles naturales, se percibe como un verdadero hogar cálido y acogedor.

El living de Sol Pérez: muebles de madera y comedor integrado

Entramos al living de Sol Pérez: muebles de madera y comedor integrado

Como en la mayoría de los hogares, el corazón de la vivienda termina siendo el espacio donde convive el día a día con las reuniones con amigo que se hacen en ocasiones especiales. Es por eso que, en el caso de la residencia de Sol Pérez, el living es un deslumbrante espacio abierto que combina la zona de estar con un funcional comedor integrado. La decoración de este sector sigue estrictamente un estilo rústico moderno, donde predominan las texturas orgánicas, los textiles en tonos neutros y una cuidada paleta cromática basada en grises, blancos y arenas, y que se luce en el resto del hogar.

La ausencia de tabiques divisorios permite que toda el área disfrute de una gran amplitud visual, potenciada de manera directa por la luz natural que ingresa a través de los ventanales. El mobiliario principal destaca por estar fabricado en madera maciza, aportando una inigualable calidez al entorno familiar. Esta decisión fue minuciosamente planificada para adaptarse a las necesidades de su hijo Marco, quien ya se encuentra explorando el hogar de forma independiente. Para garantizar la seguridad del pequeño durante sus momentos de juego cotidianos, la pareja optó por incorporar muebles de líneas redondeadas y esquinas suavizadas, minimizando cualquier riesgo de golpes, y sumarle al suelo de cerámica amplias alfombras de texturas suaves que delimitan un área protegida.

Asimismo, se reservó un sector estratégico del salón como un rincón de juegos perfectamente camuflado con el diseño general. En este espacio, se utilizan canastos organizadores de fibras naturales para guardar sus juguetes, manteniendo el orden visual del living sin restarle dinamismo a la rutina de Marco. La integración total con el comedor facilita que los padres mantengan una supervisión visual constante sobre el niño desde cualquier ángulo, y da una sensación de amplitud a la ya conocida gran residencia.

El living de Sol Pérez: muebles de madera y comedor integrado

Recorrer el living de Sol Pérez, con amplios ventanales, muebles de madera y comedor integrado, permite comprender cómo el diseño interior puede ponerse al servicio de la felicidad familiar. Esta magnífica residencia en Pilar demuestra que es totalmente posible fusionar las últimas tendencias de la arquitectura moderna con la calidez indispensable de un verdadero hogar, pensando siempre en potenciar el bienestar y la seguridad de sus seres queridos.

A.E