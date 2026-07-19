El look de Marco, el hijo de Sol Pérez, en el cumpleaños de su mamá: jean, camisaco y zapatillas

El pasado jueves 16 de julio, Sol Pérez cumplió 33 años y este fin de semana fue el momento ideal para celebrarlo junto a su familia. A través de sus redes sociales, la periodista abrió las ventanas virtuales de su privacidad y compartió todos los detalles de la fiesta que organizó en su casa. Allí se destacó su hijo Marco, de 15 meses quien vistió un look que llenó de ternura a todos sus seguidores.

Así lució Marco Mazzoni, el hijo de Sol Párez

Mediante una postal en la que aparecen madre e hijo, Sol Pérez mostró cómo vistió ella y su bebé para recibir un año más de vida. Ambos lucen un estilo casual, cómodo y canchero, ideal para un festejo diurno. No obstante, Marco lució un estilo casual urbano infantil, inspirado en la tendencia mini streetwear. La combinación de prendas en capas, jean y zapatillas deportivas crea un look moderno, cómodo y versátil, muy popular en la moda infantil actual.

Sol Pérez junto a Marco Mazzoni, su bebé | Instagram

En la parte de arriba, el pequeño vistió un camisaco tipo overshirt con capucha a cuadros en tonos blanco, gris y negro. El mismo tiene un corte similar al de una camisa, con detalles como cuello, botones delanteros y bolsillos de estilo camisero, pero está confeccionado con una tela más gruesa que una camisa tradicional, similar al pana. Su diseño se asemeja al de una chaqueta liviana, por lo que resulta ideal para usar como abrigo. Debajo, se podían ver las manguitas de una camiseta manga larga en tono azul noche.

En la parte inferior, completó el look con un jean celeste claro de corte recto, con una silueta relajada que le permitió moverse con comodidad y naturalidad. Para finalizar el outfit, eligió zapatillas deportivas blancas con detalles en negro, aportando un toque urbano y casual al conjunto. En general, el conjunto tiene un aire relajado y urbano, ideal para un evento familiar de estas características.

Sol Pérez junto a Marco Mazzoni, su bebé | Instagram

El look de Marco para soplar las velitas junto a Sol Pérez

Teniendo en cuenta que el camisaco es una prenda ideal para lucir al aire libre, al encontrarse en un espacio interior, Sol Pérez vistió a Marco con un look menos abrigado y cómodo: se lo pudo ver con un buzo tradicional de cuello redondo de tono claro, de textura similar al polar, con un mini estampado de la cara de Mickey en el pecho.

Esta combinación de prendas muestra la versatilidad que aportan este tipo de piezas, ya que permiten adaptar el look según el entorno y la temperatura, manteniendo siempre una estética cómoda, funcional y con estilo. El camisaco funciona como un elemento práctico para los momentos al aire libre, mientras que, en espacios cerrados, puede complementarse con prendas más livianas y abrigadas que conservan la armonía del conjunto.

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De esta manera, Sol Pérez celebró sus 33 años junto a su marido, Guido Mazzoni, y su bebé Marco, de 15 meses. El pequeño se robó todas las miradas no solo por la ternura propia de su edad, sino también por su look casual urbano infantil, inspirado en la tendencia mini streetwear, que combinó comodidad, frescura y estilo en una propuesta ideal para los más pequeños.