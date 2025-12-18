Evelyn Von Brocke fue expulsada de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) por decisión de sus propios colegas, luego de haber filtrado información patrimonial falsa de Marcelo Polino. Según trascendió, la periodista habría quebrado los códigos internos de la entidad, motivo por el cual, tras décadas de pertenencia, quedó fuera de la asociación.

El motivo por el que expulsaron a Evelyn Von Brocke de APTRA

Después de varias semanas de debate interno, finalmente se llevó a cabo la Asamblea de APTRA, donde se trató la grave denuncia contra Evelyn Von Brocke. La periodista fue acusada de haber difundido una supuesta declaración jurada de Marcelo Polino con el objetivo de exigir que se le retirara la obra social. Tras la discusión, los socios resolvieron su expulsión mediante una votación.

Evelyn Von Brocke

Según confirmaron en LAM (América TV), la votación se realizó antes de la llegada de Luis Ventura, presidente de APTRA. “La boca de urna daba otro resultado, pero fue expulsada porque así lo decidieron sus compañeros”, explicó Ángel de Brito al confirmar la noticia en el programa.

El conductor también detalló el resultado de la votación: “De los 41 votos, 29 pidieron la expulsión de Evelyn y 12 consideraron que correspondía una sanción menor”. Además, aclaró que no participaron de la votación Luis Ventura, quien se encontraba grabando MasterChef Celebrity, Tartu, por motivos de salud, ni Pilar Smith, que estaba de vacaciones.

Marcelo Polino

Si bien la decisión ya fue tomada, De Brito señaló que Von Brocke tiene la posibilidad de apelar el fallo y revertir lo resuelto en la Asamblea. Hasta tanto, la periodista no podrá continuar como miembro de APTRA, lo que implica que no participará en votaciones vinculadas a los Premios Martín Fierro ni accederá a los beneficios que otorga la asociación.

La denuncia de Marcelo Polino que provocó la expulsión de Evelyn Von Brocke de APTRA

La polémica estalló después de la entrega de los Martín Fierro Latino, en un contexto atravesado por las quejas internas por la crisis económica que atraviesa APTRA. En medio de ese clima tenso, comenzó a circular en un chat institucional una supuesta declaración jurada con el patrimonio de Marcelo Polino, información que el propio periodista se encargó de desmentir de manera contundente y que, según expresó, lo expuso a una situación de riesgo personal.

En diálogo con Puro Show (eltrece) e Intrusos (América TV), Polino aseguró que el documento difundido era falso y apuntó directamente contra Evelyn Von Brocke: “Publicó en un chat institucional una falsa declaración mía que decía que yo había facturado un millón y medio de dólares en 2025”. Para dimensionar la gravedad del hecho, el periodista manifestó su angustia y temor: “Matan a una viejita por una pensión de 300 mil pesos. Estoy muy asustado, de hecho tuve que tomar medidas porque vivo solo”.

Finalmente, el conductor denunció a Evelyn ante APTRA y pidió la expulsión directa. Es por eso que, este jueves 18 de diciembre, se llevó adelante una Asamblea y más de 20 socios decidieron que la periodista se quedara afuera de la entidad.