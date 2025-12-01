APTRA se vio envuelta en un fuerte escándalo entre sus afiliados, cuando denunciaron que la empresa estaba atravesando un complicado presente económico. Evelyn Von Broke se descargó contra Luis Ventura, y expuso esta situación que habría estado investigando por un tiempo. Sin embargo, en medio de esta polémica, dieron a conocer que filtraron una supuesta declaración jurada de patrimonio Marcelo Polino, uno de los periodistas que fue apuntado por su colega. Fue así que él mismo salió a expresar su preocupación por su vida.

Evelyn Von Broke, Marcelo Polino

El descargo de Marcelo Polino ante la filtración de información

Marcelo Polino se volvió target de descargos y denuncias por parte de Evelyn Von Broke. En este contexto, se dio a conocer su supuesto patrimonio, y el periodista decidió no quedarse callado. En un móvil con Infama (América), se mostró dolido y preocupado ante la situación, sobre todo al darse a conocer unos números supuestamente falsos. “Es muy doloroso cuando salen a atacarte con mentiras. Todo lo que se filtró es falso. La declaración jurada que circuló es mentira”, afirmó con firmeza el profesional.

De esta manera, continuó: "Estoy preocupado porque vivo solo y, si matan a un jubilado por 300 mil pesos, y están diciendo que tengo 2 millones de dólares en mi casa, te imaginas". Además, se encargó de desmentir que tenía una hija, explicando que se trataba de su sobrina Matilda Salazar, y que no quería que se siguieran circulando esos rumores. Finalmente, sentenció: "Voy a ver qué medidas puedo tomar, es muy peligroso".

La denuncia de Evelyn Von Broke

Evelyn Von Broke fue consultada por un móvil en Infama (América), luego de que se diera a conocer una interna entre los socios de APTRA. La periodista decidió romper el silencio y apuntó contra algunos socios, asegurando que la empresa estaba "ahogándose" debido a algunas obras sociales que debía cubrir Luis Ventura. “Cuando averiguamos quiénes tienen la obra social, te llama la atención que ciertos conductores no se den de baja cuando la institución está totalmente ahogada”, denunció.

De esta manera, aseguró que dará a conocer la lista de nombres, y apuntó contra Marcelo Polino y Susana Roccasalvo. “Creo que 300 mil pesos no le afectan en su bolsillo… si trabajó 40 años en los medios”, lanzó picante. Sin embargo, insistió en que la información que se difundió era pública y que solo intentaba transparentar una situación que afecta a la entidad.

El escándalo alrededor de los socios de APTRA sigue creciendo, pero ninguno de los involucrados guarda silencio frente a los medios de comunicación. Esta vez fue Marcelo Polino el que decidió responder tajante ante la difusión de información privada, y su miedo por su integridad. De esta manera, se metió de lleno en la polémica, asegurando que tomará medidas.

A.E