El nuevo look de Alexis Mac Allister inspirado en su papá

En la previa de una nueva presentación de la Selección argentina, Alexis Mac Allister se convirtió en tendencia por un motivo inesperado, su radical cambio de look. El volante apareció en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con el pelo completamente rapado, una imagen que llamó la atención de inmediato entre sus fanáticos.

Mac Allister con un nuevo look

Fue el propio jugador quien alimentó una comparación que rápidamente se volvió viral. A través de sus redes sociales, Alexis Mac Allister compartió una postal de su nuevo estilo y lo relacionó directamente con su papá, Carlos Javier Mac Allister. “De tal palo tal astilla”, escribió, dejando en claro que el parecido entre ambos no pasó desapercibido ni para él mismo.

Un cambio total que sorprendió a sus seguidores

El nuevo look de Alexis Mac Allister no tardó en generar repercusión. Apenas se lo vio llegar al entrenamiento, las redes se llenaron de comentarios sobre su transformación, ya que muchos no esperaban verlo con un estilo tan distinto al que venía llevando en los últimos meses. El corte al ras cambió por completo su imagen y potenció aún más sus rasgos.

Mac Allister con un nuevo look

Además de la sorpresa, la mayoría de los comentarios fueron positivos y celebraron el giro estético del futbolista. Incluso algunos usuarios bromearon con el enorme parecido familiar, mientras otros deslizaron teorías sobre un posible tratamiento capilar.

El guiño a Carlos Mac Allister

Más allá del cambio de imagen, lo que terminó de darle fuerza a la historia fue el guiño que Alexis le dedicó a su papá. Carlos Javier Mac Allister, histórico exjugador del fútbol argentino, es una figura muy recordada por su paso por Boca Juniors, Argentinos Juniors, Racing y Ferro, además de haber formado parte de la Selección argentina en una etapa muy especial de los años noventa.

Mac Allister con un nuevo look

Con este nuevo look, Alexis no solo sorprendió por lo estético, sino que también reavivó el sello familiar que acompaña al apellido Mac Allister desde hace décadas. Y como si fuera poco, la publicación también recibió la reacción de su hermano Francis y de algunos compañeros del Liverpool, que se sumaron con humor al inesperado cambio.