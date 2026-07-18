El look náutico chic de Mariana Fabbiani: inspiración parisina, stilettos y pantalón capri

A lo largo de su trayectoria en la televisión, Mariana Fabbiani logró consolidar una imagen que trasciende el ámbito de los medios para convertirse también en un referente de estilo. Cada una de sus apariciones públicas despierta interés por sus elecciones de vestuario, caracterizadas por una impronta elegante y cargada de estilo. En esta oportunidad, volvió a captar todas las miradas con un look náutico chic de inspiración parisina, compuesto por un pantalón capri y unos zapatos stilettos, una combinación que reinterpretó un clásico de clásicos.

El vínculo de Mariana Fabbiani con la moda

Mariana Fabbiani logró consolidarse como una de las figuras de la televisión nacional con mayor presencia en el universo de la moda. A lo largo de su trayectoria, convirtió su imagen en un sello distintivo, apostando siempre por propuestas elegantes y llenas de estilo. Cada una de sus apariciones en pantalla chica y en redes sociales refleja un cuidado especial por el vestuario, el peinado y los accesorios, lo que hizo que sus elecciones trascendieran el ámbito televisivo y despertaran el interés tanto del público como de la prensa especializada.

Look náutico chic de Mariana Fabbiani | Instagram

Su vínculo con la moda también se fortaleció gracias al trabajo conjunto con reconocidos diseñadores y estilistas argentinos, cuyas creaciones lució en sus programas, eventos y galas. Además de asistir con frecuencia a desfiles y lanzamientos de colecciones, la conductora de DDM (América TV) se transformó en una referencia de estilo para muchas mujeres, ya que sus looks suelen marcar tendencia y formar parte de su identidad profesional. Su imagen no solo acompaña su carrera como conductora, sino que también contribuye a dar visibilidad y valor al diseño de autor argentino.

En esta ocasión, en un video que compartió en sus redes sociales, posó reinterpretando un clásico de clásicos: un look náutico de inspiración parisina, creado con prendas tan versátiles como elegantes. En la parte superior, vistió una remera marinera a rayas horizontales de cuello redondo en color blanco y negro, destacándose las terminaciones oscuras. Asimismo, sumó un blazer en color marfil de estructura sastrera y entallada en los hombros, donde se aprecian unos botones plateados en cada lateral que aportan contraste y resaltan el conjunto. Al llevarla abierta genera la impresión de un estilo relajado y canchero.

Look náutico chic de Mariana Fabbiani | Instagram

Los clásicos infalibles de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani marcó la diferencia en la parte inferior de su estilismo con un pantalón capri -hasta la mitad de la pantorrilla- en tono oscuro, de corte recto, tiro alto y silueta entallada, que acompaña la figura sin perder elegancia. Su diseño de líneas simples y sin excesos remite a la estética del lujo silencioso, una tendencia que apuesta por la elegancia a través de prendas atemporales y versátiles.

Como calzado, eligió unos stilettos de punta almendrada, en un tono oscuro con un sutil acabado brillante y taco fino. La combinación del pantalón capri con este tipo de zapatos estiliza la silueta, alargando las piernas y reforzando la impronta refinada del conjunto. El resultado es un look de inspiración parisina, clásico y moderno a la vez, que destaca por su sencillez en el uso de prendas cómodas que aportan elegancia.

En los últimos años, este estilo europeo volvió a ganar protagonismo de la mano del auge del lujo silencioso -quiet luxury- y el old money, dos corrientes que privilegian la calidad, la confección y la elegancia discreta por sobre los logos o las piezas extravagantes. En este marco, el mismo se consolidó como una de las tendencias más fuertes por su capacidad de mantenerse vigente temporada tras temporada.

De esta manera, Mariana Fabbiani volvió a demostrar que la elegancia no está sujeta a temporadas al apostar por un clásico que nunca pasa de moda: el estilo parisino, reinterpretado a través de un look náutico chic. Gracias a sus líneas simples, una paleta de colores neutra y prendas que estilizan la figura, esta propuesta resulta ideal para mujeres que buscan un outfit elegante, moderno y atemporal, capaz de adaptarse tanto a compromisos diurnos como a eventos más formales durante la noche.