El letal comentario de Wanda Nara a Julia Calvo en MasterChef Celebrity al enterarse que es amiga de la China Suárez

Julia Calvo es una de las actrices más consagradas de la televisión argentina, haciendo amistades con grandes artistas. Una de ellas es la China Suárez, con quien logró mantener una relación muy unida. Sin embargo, ahora se encontró con Wanda Nara, con quien compartió diversos programas en MasterChef Celebrity. En su eliminación, la actriz le confesó de su amistad con su enemiga mediática más conocida, y la conductora le lanzó una letal frase que sorprendió a todos.

La letal frase de Wanda Nara al enterarse que Julia Calvo es amiga de la China Suárez

En el último programa de MasterChef Celebrity, Julia Calvo se volvió la novena eliminada del certamen. Wanda Nara, entre lágrimas, fue la primera en despedirla con emoción, y en darle un abrazo para consolarla por el resultado de todos sus días de trabajo duro. Sin embargo, la actriz sorprendió cuando reveló que era amiga de la China Suárez, la enemiga mediática de Nara más conocida de los últimos meses. Los escándalos de ambas mujeres volvieron a ser protagonistas, en medio de un emotivo momento para Calvo.

“Una gran amiga, compañera, ‘oriental’, a quien quiero mucho. En ningún momento pensé ‘uy, es la enemiga de mi amiga’”, expresó, mostrando el cariño que le tenía a la conductora. Incluso, en conversaciones con Vero Lozano, reveló: “Yo he tenido una gran compañera de muchas novelas, que vi crecer, que me ha confesado cosas como sobrina, que es la China. Pero me encontré con una Wanda espectacular, vulnerable, solidaria, la disfruté mucho”. Wanda no dejó pasar este comentario de parte de la participante, y lanzó una letal frase que provocó risas incómodas y comentarios en las redes sociales. “Te voy a dar un abrazo. Te iba a dar un cuchillazo si sabía que eras amiga de la oriental”, sentenció.

Julia Calvo, la novena eliminada de MasterChef Celebrity

Durante el programa del 18 de diciembre de MasterChef Celebrity, Julia Calvo perdió frente a Emilia Attias, y se convirtió en la novena eliminada del certamen. Mientras que Attias presentó un pato con zanahorias glaseadas y peras a la manteca y romero, Calvo optó por el pato a la naranja con puré de papas, que terminó siendo el más cuestionado. Finalmente, fue Donato De Santis quien anunció la decisión, y cerró: “Fue por muy, muy, muy poquito. Tu mejor plato en esta última instancia será tu sello en esta despedida”.

Julia Calvo, eliminada

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar sus puntos de vista, respecto a la decisión, y llamaron a un repechaje para la actriz. Sin embargo, la eliminación quedó eclipsada, cuando se dio a conocer que Julia Calvo era amiga de la China Suárez, y ella lo confesó frente a Wanda Nara. La conductora no dudó en lanzar una letal frase, cargada de bromas y un incómodo momento que provocó tensión en el estudio.

