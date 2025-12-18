Maxi López lloró en MasterChef Celebrity al leer una carta de Daniela Christiansson y habló de su futuro tras el nacimiento de su bebé

En la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) de este jueves 18 de diciembre, los famosos no sólo vivieron la tensión de competir para continuar en el programa sino que también recibieron regalos de sus familias que los hicieron emocionar. Maxi López, que pronto se convertirá nuevamente en papá, recibió una tierna carta de su esposa, Daniela Christiansson, y no pudo evitar las lágrimas.

Maxi López lloró al leer una carta de Daniela Christiansson en MasterChef Celebrity

La emoción se apoderó de Maxi López apenas comenzó a leer las palabras de su esposa frente a cámara. "Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que viviste, todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando", decía la carta que Daniela Christiansson le envió desde Suiza. Visiblemente conmovido, el exfutbolista interrumpió la lectura y, con la voz quebrada, alcanzó a decir: "No me quiero poner mal… Te amo, Dani".

Luego, el ex River explicó por qué ese mensaje lo tocó tan de cerca. "Es difícil. Daniela está embarazada y yo acompañé todos mis embarazos. En este me tocó estar un poquito menos, pero estoy trabajando también para ellos", confesó, haciendo referencia a la recta final del embarazo de su esposa, que vive en Ginebra junto a su hija Elle. En medio del clima emotivo, Wanda Nara le puso humor a la situación al destacar que la carta estaba escrita en español, a pesar de que Daniela es sueca. "Tiene que empezar a practicar", bromeó Maxi entre risas.

Maxi López y Daniela Christiansson con su hija Elle

Fue entonces cuando la conductora lo sorprendió con una pregunta que abrió la puerta a una posible primicia: la chance de que su familia se mude a la Argentina después del nacimiento de su hijo, Lando. "¿Te venís a vivir a la Argentina?", lanzó la empresaria sin vueltas. Maxi López fue cauto, pero dejó la puerta abierta: "Hay que tener la reunión. Tengo que reunirme con mi familia allá en Suiza y empezar a trabajar el 2026. Vamos a ver qué pasa". Entusiasmada, Wanda Nara cerró: "Le va a encantar este país. Yo la puedo llevar para todos lados, nadie como yo para mostrar Buenos Aires".

Maxi López reveló el misterio acerca de su romance con Daniela Christiansson

Tras años de especulaciones y en medio de las menciones a su conflictiva separación de Wanda Nara en MasterChef Celebrity, Maxi López decidió contar cómo comenzó su historia de amor con Daniela Christiansson. La ruptura con la mediática había sido un verdadero escándalo para la prensa argentina y, durante mucho tiempo, el inicio de su nueva relación permaneció en segundo plano.

En las últimas horas, el exfutbolista compartió un video junto a Daniela en el que recordó el primer encuentro, ocurrido en Milán. "Yo estaba separándome y un amigo me llevó a cenar a un sushi. Dani llegó última y cuando la vi dije: ‘¿Qué pasó?’", relató. Aunque su idea era irse temprano, aseguró que fue amor a primera vista. La modelo, entre risas, confesó no recordar demasiado de esa noche, pero reveló un dato clave: ese mismo día había terminado una relación de cinco años, lo que marcó el inicio de una historia que hoy los encuentra formando una familia.