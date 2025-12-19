De María Belén Ludueña a Nicole Neumann y Pampita: imponen la tendencia del vestido tejido ideal para el verano

El verano abre las posibilidades a nuevos looks, tendencias y apuestas para el verano o salidas nocturnas con altas temperaturas. Durante el correr del año, las transparencias fueron los favoritos de muchas celebridades, y eso trajo nuevas maneras de portarlas. Desde María Belén Ludueña y Nicole Neumann a Pampita, las famosas decidieron imponer la tendencia veraniega del vestido tejido al croché, y sus diferentes formas de lucirlo, marcando siempre el estilo personal.

María Belén Ludueña, Nicole Neumann, Pampita, Gabriela Sari, Mariana Fabbiani

El vestido tejido al croche: la tendencia del verano

1. Ultra abierto y largo, como el de Pampita

Pampita busca la elegancia en cortes total white, y aperturas sensuales. Es por eso que, para el verano 2025/2026, optó por el vestido blanco de croché, que marca sensualidad, estilo playero y elegancia, todo en un mismo look. Como diferencial, destacó las ultra aperturas del formato permitiendo que se vea su cuerpo y su bikini, pero manteniendo la cola larga de estilo redondo.

Pampita

2. A pura elegancia, como María Belén Ludueña y Gabriela Sari

María Belén Ludueña y Gabriela Sari coincidieron al lucir el vestido tejido al croché, pero para una ocasión más sofisticada y eventos importantes. Desde sunsets hasta rodeadas de arte, ambas mujeres mostraron cómo un look largo, con pequeñas aperturas y total white, es el ideal para mantener el estilo sobrio, pero con un diferencial que llama la atención. Además, los flecos le dieron una originalidad, marcando el estilo boho chic, tendencia durante los últimos meses.

María Belén Ludueña

Gabriela Sari

3. Un corto comfy, como Nicole Neumann

Nicole Neumann es una fanática de la ropa bohemia, y los estilos que la mantienen unida a la naturaleza. Sin embargo, también busca la comodidad de lo relajado y perfecto para el día a día. Es por eso que encontró la forma de fusionar sus dos gustos, y marcó el vestido croché blanco, pero por encima de la rodilla. El mismo, con pequeñas aperturas y de corte musculosa, lo combinó con una campera de jean de brillos, marcando su distintivo personal.

Nicole Neumann

4. All colors, como Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani no duda en jugársela con la moda, sobre todo imponiendo su estilo colorido en todos los looks que se propone. Es por eso que decidió salir del clásico total white en el croché, y apostó por el vestido largo de colores. El mismo se mantenía ceñido al cuerpo, y llamaba la atención por las largas tiras celestes, marrones y cremas que acompañaban hasta los tobillos.

Mariana Fabbiani

Las famosas marcaron la tendencia del vestido tejido al croché como uno de los favoritos, sobre todo al momento de enfrentarse a las altas temperaturas del verano. Entre la playa y los eventos de noche, las celebridades sacaron sus favoritos del armario y mostraron su amor por las aperturas, los colores neutros y el estilo boho chic que enamoró a todos sus seguidores y a los expertos fashionistas que las acompañan en todas sus elecciones.

A.E