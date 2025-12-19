Qué dice el parte médico de Christian Petersen

En las últimas horas, se dio a conocer el crítico momento que atraviesa el reconocido chef Christian Petersen, quien se encuentra internado desde el viernes 12 de diciembre en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén. El hombre de 56 años sufrió una descompensación mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín y ante la trascendencia pública de la situación, desde el Ministerio de Salud de la provincia patagónica donde ocurrió el hecho emitieron un comunicado oficial.

Qué dice el parte oficial sobre la salud de Christian Petersen

Christian Petersen es uno de los chefs más reconocidos del rubro gastronómico, que participó de diversos ciclos televisivos tanto en El Trece como en El Gourmet, por lo que su delicado estado de salud generó gran conmoción. Recientemente, trascendió que sufrió una descompensación al momento que realizaba una expedición en el volcán Lanín junto a un grupo de personas y un profesional de la actividad, que habría actuado rápidamente ante la situación.

Tras la descompensación, se activó un protocolo de rescate y Christian Petersen fue trasladado rápidamente al hospital zonal, Hospital de Junín de los Andes, donde recibió las primeras atenciones médicas. “Petersen presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardiaca caracterizada por un ritmo irregular, y tras ser estabilizado los profesionales médicos resolvieron su traslado al hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad”, contó el jueves pasado Pía Show en A la Barbarossa (Telefe).

Ante la trascendencia de la información, este 18 de diciembre, desde el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes emitieron un comunicado oficial para culminar con las especulaciones. "El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua", indicaron.

Además, realización la aclaración que indican que desde el hospital donde se encuentra internado el paciente no se había realizado un parte médico anteriormente. "Cualquier información que circule en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales de esta institución ni del Ministerio de Salud", señalaron y reafirmaron que las novedades serán comunicadas "a través de los canales institucionales del Ministerio y del Hospital".

Asimismo, extendieron un pedido hacia la comunidad y medios de comunicación para que se respete " la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado", siendo prioridad en estos momentos. De esta forma, se comunicó de forma oficial el cuadro que enfrenta Christian Petersen. Por el momento, la familia y allegados del chef no se pronunciaron al respecto.