Los looks matchy matchy de la China Suárez y su hija Rufina imponiendo el abrigo que será furor

La China Suárez y su hija Rufina se mostraron felices desde las tribunas de un estadio en Turquía, donde asistieron para alentar al Galatasaray, el club en el que juega Mauro Icardi. Madre e hija posaron con looks coordinados y adelantaron el ítem abrigado que promete ser el favorito de la temporada otoño invierno 2026.

Cómplices y fashionistas: el look parecido de la China Suárez y Rufina Cabré

Tras cumplir un año de novia con Mauro Icardi, La China Suárez se muestra feliz y radiante viviendo su nueva vida en Turquía. Allí también se encuentran sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y su madre Marcela Riveiro. Además, estos días viajaron sus amigos más íntimos para conocer su mansión en Estambul y disfrutar unos días junto a ella.

Por esta razón, la actriz no dudó en llevar a toda su familia y grupo cercano a ver un partido del Galatasaray, donde Mauro Icardi se luce como delantero. A través de su red social de Instagram, compartió una especie de collage donde reunió varias postales de este momento. "La bandita", escribió junto a un emoji de corazón rojo.

La China Suárez junto a su familia y amigos en Turquía.

Todos posaron sonrientes y desde la tribuna del estadio. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look similar que lucieron la China Suárez y Rufina, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré. La artista y la jovencita llevaron abrigos repletos de glamour y confeccionados en piel sintética. Sin dudas, optaron por una tendencia que se suele ver mucho en madres e hijas: vestir iguales o similar.

Los tapados en tono marrón les permitió sobrellevar las bajas temperaturas y le dieron ese toque fashionista a sus outfits. Asimismo, esta pieza les dio comodidad, estilo y demostró la conexión que hay entre ellas. Así, la China Suárez y Rufina Cabré lograron un resultado canchero y súper trendy.

En cuanto al ítem abrigado que eligieron no es casualidad ya que se posiciona como la próxima tendencia en llegar al país en otoño invierno 2026 y que ya es el elegido en países europeos donde comenzó la ola polar. Si bien es una prenda que siempre se encuentra en el armario de algunas personas, en la temporada invernal será el "must have" para elevar looks debido a su impactante textura, volumen y diseño. Además, los tapados de piel sintética se adaptan perfectamente a outfits relajados como a aquellos más elegantes.

En la temporada que viene se llevará en clave sporty-chic, algo que la ex Casi Ángeles ya sabe y por lo que no dudó en usarlo en el lugar adecuado. La cantante lució la camiseta del club de su novio, un pantalón de jean y sumó este abrigo para potenciar su propuesta. De esta manera, los looks matchy matchy de la China Suárez y su hija Rufina imponiendo el abrigo que será furor no pasó desapercibido en las redes sociales.

La impactante predicción de Pitty La Numeróloga sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi

Pitty La Numeróloga reveló que la China Suárez y Mauro Icardi podrían tener su primer hijo. En diálogo con Angie Landaburu en Ángeles y Demonios, la experta contó qué dicen los números sobre el futuro de la pareja y fue tajante: "Casualmente están transitando el año tres. Eso significa que puede ser que tengan muchas posibilidades de tener un hijo y reencontrarse, pero también tendrán aprendizajes muy fuertes".

La China Suárez y Mauro Icardi

De cara al 2026, que según remarcó pueden agrandar su familia, Pitty agregó: "Van a tener que trabajar mucho para lograr un equilibro como pareja. Él tiene un un destino 7, que significa que tiene mucho trabajo espiritual para hacer, y si no empieza a buscar adentro lo que quiere buscar afuera, empieza a hacer un poco de lío".

Y agregó: "Es una pareja que ambos tienen que buscar un equilibrio porque sino en algún momento tendrán diferentes intereses". Por último, Pitty La Numeróloga aclaró que Mauro Icardi y la China Suárez "en este momento se están haciendo bien" y que "puede haber un embarazo en los próximos meses", pero deben buscar un equilibrio para lograrlo.