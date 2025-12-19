Evangelina Anderson y La Joaqui formaron una linda amistad en las grabaciones de Masterchef Celebrity (Telefe). Tal es así que también sus respectivas hijas se volvieron complicas, se llevan muy bien y pasan tiempo juntas entre juegos. A través de las redes sociales, las concursantes comparten imágenes y dejan ver lo mucho que se quieren. No obstante, Yanina Latorre sorprendió al contar que Eva tiene celos de ella por Ian Lucas. En medio de estos rumores, la modelo le dedicó un sentido mensaje a la cantante y aclaró cómo sigue su relación.

Evangelina Anderson y La Joaqui celebraron su nueva amistad: "Encontrarnos fue algo mágico"

Desde que comenzó a grabarse Masterchef Celebrity surgió un clima de buena onda entre los participantes. De hecho, Evangelina Anderson y La Joaqui celebraron, recientemente, su nueva amistad y llamaron la atención en las redes sociales. Primero fue la artista del género RKT en compartir una imagen con la top model, donde se las veía en el balcón del estudio del formato de cocina.

La fotografía estuvo acompañado de un cálido mensaje para ella: "Encontrarnos sin duda fue algo mágico. Gracias Masterchef Celebrity por los amigos que me sumaste a mi vida". Al ver la dedicatoria de su compañera y amiga, Eva no dudó en responderle de una forma muy emotiva y original a través de sus historias de Instagram.

El mensaje de Evangelina Anderson para La Joaqui

"Aww. Sensible, genuina, valiente, protectora, leal, amorosa, mágica... Ojalá todos tuvieran una Joaqui en sus vidas. Te adoro amiga", contestó con profunda emoción y alegría de haberla conocido durante el rodaje del ciclo de Telefe. Cabe mencionar que esta relación de amistad se refleja al aire y en las redes sociales, donde suelen protagonizar divertidos videos en TikTok o intercambiar mensajes con halagos en sus posteos. Sin embargo, esta semana, Yanina Latorre dio una explosiva versión que contradice un poco el buen vínculo que mantienen las participantes.

La conductora de Sálvese quien pueda (América), que estuvo grabando algunos episodios del programa en reemplazo de Maxi López, aseguró que "Evangelina Anderson le tiene celos a La Joaqui" por su sólida amistad con Ian, con quien grabó la canción Y aún así me quedé en octubre pasado. Además, agregó que "es la mejor amiga de Ian" y que la cercanía entre ellos le provocaría cierta molestia.

Por su parte, Evangelina Anderson tiró por tierra los dichos de Yanina Latorre y le mandó un emotivo mensaje a La Joaqui para celebrar la amistad que iniciaron hace meses cuando comenzaron las grabaciones de Masterchef Celebrity. De esta manera, se alejó de los rumores de celos por Ian Lucas y dejó en claro que su amistad con la cantante sigue firme.

¿Se viene la confirmación?: aseguran que Evangelina Anderson celebrará Navidad con Ian Lucas en otro país

La publicación de Evangelina Anderson para La Joaqui llegó en medio de la fuerte información que brindó Pochi de Gossipeame en Puro Show (eltrece). Según la panelista, la modelo tendría todo preparado para viajar a otro país junto a su compañero Ian Lucas, con quien estaría iniciando un romance, y celebrar junto a él la Navidad.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Este supuesto viaje a solas se debe a que sus hijos, Bastián, Lola y Emma, pasarán con su padre Martín Demichelis la Nochebuena. Asimismo, contó que Eva estaría en conflictos con su propia familia por temas económicos y que por eso decidió festejar lejos esta fecha tan especial. Lo cierto es que, por el momento, es una simple versión que no está confirmada por la protagonista. Habrá que ver si realmente esto sucede y si de esta manera blanquea su noviazgo con el cantante.