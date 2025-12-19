Eugenia Tobal remodeló su casa: del estilo campestre y colorido al minimalismo elegante

Una de las celebridades que no duda en mostrar su intimidad es Eugenia Tobal. En sus redes sociales, comparte los mejores tips hogareños, ya sea de cómo vestirse para diferentes eventos, recetas infalibles, como la mejor distribución de muebles dentro de la casa. Es por eso que siempre se arriesga a cambiar su forma de decoración, y apostar por nuevas tendencias. En las últimas horas, sorprendió a todos al alejarse de sus colores clásicos y llamativos, y optar por el minimalismo elegante en una completa renovación.

Eugenia Tobal

El drástico cambio de Eugenia Tobal para su casa

"Llegó el antes y el después de la renovación en mi jardín", anunció emocionada Eugenia Tobal a sus seguidores de Instagram. La actriz no duda en jugársela con las decoraciones y el estilo de su hogar, siempre buscando el campestre y los colores llamativos para cada una de las habitaciones. Sin embargo, en las últimas horas, se alejó de sus usuales favoritos y apostó por el minimalismo elegante, explorando los negros, blancos y grises en el exterior de la casa que comparte con su familia.

Para eso, mostró el cambio de materiales, eligiendo el aluminio, uno de los ideales para jardines, terrazas y espacios al aire libre por su resistencia y duración con el correr de los años. De esta manera, aseguró: "Tenía para elegir entre un montón de colores y yo me quedé con el color grafito que siento que es mega versátil y va con todo". Muchos de los expertos en diseño de interior halagaron el cambio que decidió hacer la actriz, asegurando que ese estilo era más moderno y elegante, además de duradero en uso y combinación.

Los colores y el minimalismo: la fusión de Eugenia Tobal

La casa de Eugenia Tobal logró una fusión de colores y minimalismo, gracias a las elecciones de la actriz al momento de renovarla. Si bien en su jardín optó por los colores neutros, en el interior, las plantas, muebles y fotografías le dieron un toque distintivo a los espacios despejados del "menos es más", digno de las nuevas tendencias. Es por eso que, en sus fotos de Instagram, se priorizan los blancos, marrones y la funcionalidad de las líneas puras, haciendo que se destaquen las llamativas fotos y cuadros, o los looks de ella y su familia.

El interior de la casa de Eugenia Tobal

El minimalismo elegante es uno de los estilos de decoración más elegidos por las celebridades, y la propia Eugenia Tobal decidió emigrar a ese cambio, sobre todo al momento de renovar el jardín de su casa. Rodeada de verde y de hermosas flores, optó por los muebles de aluminio y los colores neutros, que le permiten combinar con diferentes tonalidades y la unen a las tendencias. Emocionada, mostró en un posteo de Instagram su drástico cambio y recibió los halagos de sus seguidores.

A.E