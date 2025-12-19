La sugestiva reacción de Mauro Icardi y la China Suárez para celebrar la victoria navideña ante Wanda Nara

La guerra mediática y legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a explotar, tras la confirmación de que el futbolista pasaría las Navidades con sus hijas, Francesca e Isabela Icardi. Esto cayó como una bomba para todos los protagonistas del cruce, y generó diferentes reacciones. Sin embargo, la más sorpresiva fue el sugestivo gesto que tuvo Icadi con la China Suárez, que fue detectado como un picante palito para la conductora.

Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez

La sugestiva celebración de Mauro Icardi y la China Suárez tras la victoria navideña ante Wanda Nara

Mauro Icardi y la China Suárez no dudan en mostrar su amor y felicidad en Turquía, a través de las redes sociales. Desde posteos románticos hasta viajes alrededor de Europa, la mediática pareja se vuelve tendencia y provoca el análisis de los detalles en cada cosa que comparten. En las últimas horas, un revés judicial benefició al futbolista, quien esperaba pasar las Navidades con sus hijas, ya que en Año Nuevo debía regresar a trabajar en el club.

El fallo establece el cronograma de las fiestas y organiza la forma en que se distribuirán los días entre ambos padres, provocando que el próximo 22 de diciembre Mauro regrese a la Argentina junto a la China Suárez y sus hijos. Antes del 31, deberá volver para incorporarse en la pretemporada del Galatasaray. Ante esto, desde las historias de Instagram de la China Suárez, compartieron un posteo junto a la decoración navideña de su casa de Turquía, donde expresaban su amor y el lujo de su hogar. Sin embargo, muchos lo tomaron como un picante gesto de celebración, tras su victoria en la Justicia.

La reacción de Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara rota en llanto, y la China Suárez entre amigos en la cancha

Tras enterarse del fallo judicial, se dio a conocer que Wanda Nara estalló en llanto durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, al punto que pidió detener el rodaje. “Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, expuso Tati Schapiro en DDM (América). Por su parte, la China Suárez se mostró rodeada de amigos del futbolista y de sus hijos, en medio de un importante partido, en el RAMS Park, expresando su felicidad.

Las vidas de Wanda Nara y la China Suárez

La guerra legal y mediática de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue en el auge del conflicto, entre revés judiciales o palitos en redes sociales. Los usuarios no tardan en dar sus opiniones y en dejar picantes comentarios en los perfiles oficiales de cada uno de los protagonistas. Sin embargo, ya se confirmó que las Navidades de las menores de edad serán junto a su papá y su novia, mientras que el Año Nuevo lo pasarán con su mamá.

A.E