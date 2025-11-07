El polémico gesto de Wanda Nara que complica la situación de Valu Cervantes con Enzo Fernández

La renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity sorprendió a todos, y es que la influencer se había consolidado como una de las participantes más queridas del reality. La decisión estuvo ligada a su regreso a Inglaterra para reencontrarse con Enzo Fernández y reorganizar la dinámica familiar junto a sus hijos, Olivia y Benjamín.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

A la decisión de Valentina Cervantes de abandonar el reality culinario más famoso de Argentina, se suman varios frentes abiertos con Wanda Nara. Los rumores de tensión circularon desde temprano, y se vincularon a la versión que indicaba que la conductora habría enviado algunos mensajes a Enzo Fernández tras su separación de Mauro Icardi.

La tensión latente entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

Durante una de las emisiones del reality, Wanda Nara decidió abordar directamente los comentarios que la involucraron con Enzo Fernández. En plena grabación aseguró: “Aprovechaba para aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas, son inventos”. Valentina Cervantes respondió sin levantar la voz, pero dejando claro su malestar: “Tranquila, Wanda, no pasa nada. Yo ya lo aclaré. No sé por qué salen esas cosas”.

Valentina Cervantes y Wanda Nara

Ese intercambio entre la conductora y la concursante fue interpretado como una confirmación de que la relación entre ellas estaba atravesada por cierta tensión, algo que ahora vuelve a ser recordado en medio de la controversia.

El inesperado gesto de Wanda Nara

Tras conocerse la salida de Valentina Cervantes, la psicóloga Florencia Rodríguez publicó una reflexión en Instagram que fue replicada en Intrusos. En el post, señalaba: “si tu pareja te pide que renuncies a tus sueños, ahí no es”, y planteaba que muchas mujeres pueden experimentar situaciones de dependencia emocional o económica sin notarlo en el momento.

Posteo de la Psicóloga Flor Rodríguez

Lo que llamó la atención fue que Wanda Nara le dio “me gusta” a esa publicación, lo que generó interpretaciones inmediatas en redes, desde quienes lo leyeron como una toma de posición, hasta quienes lo vieron como una provocación en un momento sensible para Valentina Cervantes y su vínculo con Enzo Fernández.