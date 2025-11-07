Se viralizó un video de Wanda Nara en su debut actoral: el accidente que protagonizó con Sebastián Estevanez

Wanda Nara tuvo un divertido ida y vuelta con Julia Calvo en Mastercher Celebrity. La conductora del formato de cocina se acercó a la estación de la actriz y recordaron el momento en que compartieron la misma ficción, lo que dio pie a que saliera a la luz el video del debut actoral de la mediática. A las pocas horas, armó revuelo y generó todo tipo de opiniones.

Así fue la primera vez que Wanda Nara actuó en una novela junto a Sebastián Estevanez

Wanda Nara no se privó de nada a lo largo de su carrera y se animó a explorar diferentes facetas. Una de ellas fue la actuación y nada más ni nada menos que de la mano de Sebastián Estevanez. Sin embargo, su camino artístico y mediático fue cosechando tantos momentos que la propia conductora lo olvidó, por lo que una charla con Julia Calvo se lo recordó.

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó a la participante de Masterchef Celebrity para saber cómo iba con su plato. En ese instante, quiso saber cómo vive esta experiencia totalmente diferente a interpretar un libreto y personaje frente a cámaras. "Vos venís del palo de la actuación, entonces estás más acostumbrada a que te digan lo que tenés que hacer y decir", le dijo la empresaria cosmética.

A lo que Julia Calvo respondió: "Sí, me gustaría darles una clase de actuación a los jurados". Y fue Wanda quien se postuló para aprender de sus conocimientos y su experiencia. Sin embargo, la artista se negó a enseñarle y explicó por qué: "No, vos sos buena. Actuamos juntas". Con cara de sorprendida y tratando de hacer memoria, la hermana de Zaira le preguntó de qué proyecto hablaba.

Julia Calvo le recordó que fue en Golpe al Corazón, protagonizada por Sebastián Estevanez y donde también actuó Miguel Ángel Rodríguez, actual participante del reality culinario. "¡Ay es verdad! Que me tenía que desmayar, pero no actúo bien si me di la cabeza contra el cemento. Realmente me tiré contra el piso".

Wanda Nara y Sebastián Estevanez

El propio canal se encargó de subir el fragmento en que Wanda Nara debuta como actriz y los usuarios dejaron sus comentarios. "jajajaja Qué hp", escribió su amigo y estilista Kenny Palacios. "Wanda jajaja", comentó Emilia Attias mientras que Zaira expresó: "Lloro es espectacular". Además, los internautas aprovecharon que este clip salió a la luz para criticar a la China Suárez, la archienemiga de la presentadora y actual novia de Mauro Icardi.

"Esos minutos de actuación tuvieron más éxito que todas las películas que hizo la Tati Suárez", "Actúa mejor que la China", "Actuó mejor que la China en esos dos minutos", "Mil veces mejor que la Tati Suárez", "Sin ser actriz actúa mejor que otras actrices que sí lo son", fueron algunos de los tantos mensajes lapidarios contra la artista, quien se prepara para regresar a la Argentina junto a sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña.

De esta manera, se viralizó un video de Wanda Nara en su debut actoral donde protagonizó un accidente con Sebastián Estevanez. La publicación recibió halagos por su breve pero buena interpretación, lo que provocó una catarata de comentarios y comparación con la China Suárez.