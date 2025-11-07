Wanda Nara y Maxi López volvieron a sentarse frente a una cámara y protagonizar una entrevista juntos por primera vez desde su mediática separación, ocurrida hace más de una década. Lo hicieron en el programa Ferné con Grego (Telefe), donde repasaron episodios de su historia, entre risas, recuerdos y confesiones que dejaron ver la buena sintonía que hoy mantienen.

Wanda Nara y Maxi López revelaron lo que más extrañaron el uno del otro

En un clima tranquilo, Grego Rossello los llevó a recorrer algunos de los momentos más comentados de su relación. Desde la vez que Wanda chocó una Ferrari hasta el inicio de su romance con Mauro Icardi, excompañero y hasta amigo de López, tema que marcó uno de los capítulos más mediáticos del espectáculo argentino.

Sin embargo, la charla tomó un giro más íntimo cuando el conductor les preguntó qué habían extrañado el uno del otro después de la ruptura. “Yo sé lo que él extrañaba de mí, pero no lo voy a decir”, bromeó Wanda. Minutos después, entre risas, soltó la verdad: “¿Qué extrañaba de vos? La tarjeta de crédito. Me cortó todo y tuve que volver a Buenos Aires a trabajar”.

La empresaria recordó aquellos días complicados: “Cuando llegué, me pagaban a 30 días y estuve un mes sin un peso. La cuenta bancaria me desconocía y la tarjeta me daba denegada”. “Obvio, era una bomba… había que poner un freno”, se defendió López con humor, en un intercambio que dejó entrever la relación cordial que mantienen pese al pasado.

Más adelante, Wanda bajó el tono y habló con sinceridad: “Lloraba todas las noches, pidiendo que Maxi se enamore, que tenga una novia, que esté bien. Yo lo quería como persona, como familia”. Aunque López puso cara de incredulidad, ella insistió: “Te lo juro por los tres hijos que tenemos”.

La conductora contó que sus amigas no entendían su angustia: “Me decían: ‘Lo peor que hiciste fue dejarlo soltero, está arrasando, y vos llorando por él’. Pero yo sabía que en el fondo lo extrañaba”.

Maxi López, por su parte, admitió que el proceso de su separación con Wanda Nara fue duro: “Lo que más me costó fue que se desarmó la familia. Eso me pesó muchos años”. Con ese cierre, el reencuentro entre ambos dejó ver algo más que anécdotas: la posibilidad de mirar el pasado sin rencor, con una cuota de humor y afecto compartido.

