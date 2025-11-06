La frase de Enzo Fernández que habría hecho que Valentina Cervantes abandone MasterChef Celebrity: "Es un machista"

Enzo Fernández quedó en el centro de una inesperada situación que involucró a Valentina Cervantes y su participación en MasterChef Celebrity. La frase del futbolista fue clave en la decisión que tomó la influencer en plena competencia. El vínculo entre ambos sumó un nuevo episodio que impactó en el desarrollo del programa y sumó una ola de reacciones.

Enzo Fernández apuntado luego de que Valentina Cervantes abandone MasterChef Celebrity

En las últimas horas, la renuncia de la modelo al certamen culinario fue confirmada por Ángel de Brito en LAM (América). “Renunció porque Enzo Fernández no aguanta más, le pidió que se tome el avión para volverse y ella accedió”, comentó el periodista. Además, Yanina Latorre comentó que ellos tenían un arreglo mientras ella estaba en Argentina.

“El arreglo era que ella se quedaba en Buenos Aires con el bebé y la nena iba a estar con él en Europa porque iba al colegio. La nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña. La familia quedaba muy separada y se vuelven todos para Europa”, agregó la panelista.

“Hoy se lo comunicó a la producción y me lo confirmaron desde Telefe. Grabará su último programa el próximo lunes 10 de noviembre”, continuó Ángel de Brito. En redes sociales, la reacción fue inmediata; muchos usuarios interpretaron la actitud de Enzo Fernández como posesiva y comenzaron a calificarlo de “machista”. “Es un machista, no la deja crecer”, escribió una usuaria en X. “Ella estaba brillando en MasterChef y él la hace volver porque no aguanta estar solo. Qué egoísmo”, comentó otra joven.

Las críticas que recibió Enzo Fernández tras la renuncia de Valentina Cervantes

Hasta el momento, Valentina Cervantes no hizo declaraciones públicas sobre los motivos de su renuncia. Aunque el futbolista no comentó nada, su actitud fue interpretada por muchos como una forma de presión hacia su pareja. “No la deja crecer”, “Siempre tiene que estar él primero”, “Ella estaba brillando y él la hace volver”, fueron algunas de las expresiones que se repitieron entre los usuarios.

En la misma línea, muchos seguidores de la influencer y MasterChef Celebrity lamentaron su salida y cuestionaron el rol de Enzo Fernández en la decisión. La frase “Es un machista” se volvió tendencia durante varias horas, y muchos usuarios compartieron capturas, memes y reflexiones sobre la dinámica de la pareja.

