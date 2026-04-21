Quién es la nueva novia de Marcelo Tinelli: Pampita habría sido la celestina del romance

Marcelo Tinelli vuelve a ser protagonista en el mundo del espectáculo con la noticia de su nueva novia, en un romance que habría tenido a Pampita como celestina. La relación comenzó a tomar visibilidad en las últimas horas, pocos días después de que el conductor confirme que su relación con Milett Figueroa terminó meses atrás.

Pampita habría sido la celestina de Marcelo Tinelli y su nueva novia Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli atraviesa una nueva etapa sentimental que lo vincula con una figura cercana al ambiente artístico, en un vínculo que habría surgido gracias a Pampita. El romance se instaló en la agenda mediática días después de que el presentador rompiera el silencio y confirmara que su relación con Milett Figueroa terminó en marzo.

Marcelo Tinelli

En las últimas horas, durante el programa de Puro Show (El Trece), confirmaron que el periodista estaría iniciando una nueva relación. "El nuevo romance es Marcelo Tinelli con una chica que se llama Rossana Almeyda; es argentina, pero ahora vive en Miami. Fue modelo y estudió varias carreras”, comentó Pocchi.

Además, la panelista confirmó que este sería el inicio de la relación de Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda. “El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin Y también estuvo en el cumpleaños de Lolo”, continuó. Las imágenes que mostraron en el programa dejaban ver a la modelo compartiendo momentos con la familia del conductor.

Por su parte, Angie Balbiani aportó más datos sobre la relación de la modelo con el círculo cercano de Tinelli: “Yo la conozco, estuve en su casa. Es una divina, es amiga de Pampita”. La participación de la conocida modelo en esta historia fue destacada en el ciclo, destacando la cercanía entre ambas.

Quien es Rossana Almeyda, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Rossana Almeyda es argentina, trabajó como modelo y estudió varias carreras. Su historia personal también la conecta con Chile, donde vivió durante años y donde se casó con el empresario Pepo Daire, actual marido de Cecilia Bolocco. En el programa de Puro Show (El Trece), comentaron que la separación fue conflictiva y derivó en un litigio judicial por bienes.

Rossana Almeyda

Luego de su separación, la exmodelo se instaló en Miami, iniciando una nueva etapa de vida. Por otro lado, Pampito recordó que la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya era comentada hace tiempo: “Hace un año me confirmaban la separación a mí. Se seguían mostrando por el reality de Los Tinelli”.

Mientras tanto, en Intrusos (América), Rodrigo Lussich confirmó que el conductor y Rossana Almeyda se conocieron por Pampita. "Es una chica que vive en Estados Unidos y le presentó Pampita", comentó. Sin embargo, el reconocido conductor reveló, antes de que se conociera la relación, que se encuentra solo y sin pareja.

Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli se encuentra en una nueva etapa sentimental que lo vincula con Rossana Almeyda, en un romance que habría tenido a Pampita como celestina. La relación comenzó a tomar visibilidad en las últimas horas y mostró cómo el conductor inicia un nuevo capítulo en su vida personal tras su separación de Milett Figueroa.

VDV