Manu Viale volvió a marcar tendencia con un estilismo que combina elegancia, impronta creativa y una clara apuesta por las siluetas relajadas. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una serie de imágenes donde se la ve luciendo un traje estampado que remite a una estética casi pictórica, en sintonía con una de las corrientes más fuertes de la temporada: el regreso del tailoring intervenido con diseños artísticos.

Manu Viale deslumbró con su look

El look de Manu Viale que confirma el regreso del traje estampado con aire artístico

El conjunto de Manu Viale, compuesto por blazer cropped y pantalón de tiro alto y calce amplio, se destaca por su estampa en tonos neutros, donde conviven el beige, el gris y el marrón en una especie de paisaje abstracto. Esta elección no solo aporta sofisticación sino también versatilidad, al tratarse de una paleta fácil de combinar. El saco, de estructura relajada y mangas ligeramente acortadas, suma modernidad, mientras que el pantalón recto con caída fluida estiliza la figura y refuerza ese aire effortless que define el look.

Manu Viale apostó al blazer cropped

Para completar el outfit, la actriz optó por una base en clave minimalista: un top tejido en color crudo, de textura acanalada, que equilibra la fuerza visual del traje sin restarle protagonismo. En cuanto a los accesorios, eligió piezas sutiles pero efectivas: aros dorados pequeños y un collar largo con dije, que acompaña el escote y alarga la silueta. El toque final lo dan unos zapatos en tono marrón, de punta afinada, que dialogan con la gama cromática del conjunto.

El beauty look acompaña la misma línea de naturalidad sofisticada. La conductora llevó el cabello recogido con raya al medio y efecto wet, un peinado pulido que deja el rostro despejado y suma un guiño contemporáneo. El maquillaje, en tanto, apuesta por la frescura: piel luminosa, rubor en tonos durazno, labios rosados y una mirada apenas definida, ideal para un resultado delicado y armónico.

Manu Viale

Con este estilismo, Manu Viale no solo confirma el regreso del traje como pieza clave del guardarropa, sino que también demuestra que los estampados artísticos pueden ser aliados perfectos para lograr un look elegante, moderno y con personalidad.