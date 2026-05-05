El impresionante cambio físico de Bad Bunny para la Met Gala 2026: el tiempo y la autenticidad como mensaje

La Met Gala 2026 invitó a todas las celebridades a descubrir la moda como forma de arte y el cuerpo como manera de expresión de una idea. Bad Bunny entendió muy bien este concepto, y llegó a la alfombra mágica con un impresionante cambio que se llevó los aplausos de todos. Entre representaciones de pinturas y esculturas, el cantante apostó por un envejecimiento de sí mismo, volviéndose uno de los asistentes más audaces de la noche.

Bad Bunny en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

El impresionante cambio de Bad Bunny para la Met Gala 2026

Bad Bunny es uno de los cantantes urbanos más importantes de los últimos años. A través de sus letras, no solo impone la cultura puertorriqueña, sino también brinda un mensaje en cada una de sus letras. Es por eso que fue uno de los más observados de la Met Gala 2026, y que generó mayor expectativa. Finalmente, caminó por las escalinatas del museo de arte de Nueva York y sorprendió con un impresionante y audaz cambio de estilo, demostrando el paso del tiempo.

Bad Bunny en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

Este año, el dresscode venía acompañado de la frase "La moda es arte", dejando abiertas las interpretaciones de recrear obras clásicas, ponerse a sí mismo como lienzo o convertirse en una estatua digna de un museo. El cantante optó por envejecerse a sí mismo, luciendo prótesis faciales y un esmoquin clásico. Él caminó por la alfombra mágica con un traje sastrero total black, con un moño negro en el centro, como una forma original de corbata, diseñado por el propio artista en colaboración con Zara. De esta manera, le sumó un bastón con detalles dorados, y reforzando la estética de un caballero mayor, elegante y seguro de sí mismo. Bad Bunny se mostró varios años más viejo que la actualidad, optando por ser él mismo la obra de arte y desafiando los límites del tiempo.

Bad Bunny en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

El cuerpo como forma de arte

La temática de la Met Gala 2026 fue "Costume art", buscando así poner el cuerpo en más de 5 mil años de vestimentas y artes. Es por eso que el dresscode invitó a pensar en la industria como una forma de expresión artística, alejándose de los clásicos atuendos y elevándose la vestimenta al nivel de las Bellas Artes.

Bad Bunny en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

Es así como Bad Bunny encontró su forma de expresión artística en su propio cuerpo, y poniéndose como un lienzo del tiempo. La elección no solo buscó el impacto visual, sino que dialogó directamente con el tema central de los distintos tipos de cuerpos y, en particular, el cuerpo que envejece. “Es parte de mi vida, siempre trato de hacer algo diferente. Y este día del Met es un día perfecto para explorar y ser creativo y expresar lo que eres de una manera diferente. Exactamente me llevo 53 años. Así que tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero que se vea bien”, expresó el puertorriqueño en una entrevista en la alfombra.

Bad Bunny en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

Los usuarios de las redes sociales y medios especialistas de la moda y el arte no tardaron en destacar la presencia de Bad Bunny y su apuesta por romper con los límites del tiempo. El cantante siempre busca la manera de seguir el dresscode de los eventos en los que participa, cargando un mensaje de autenticidad y valoración de la historia personal. Es así como impresionó a todos con un envejecimiento de sí mismo, y una actitud juvenil que rompió con los esquemas.

A.E