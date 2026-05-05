María Vázquez impone el furry coat como el abrigo tendencia del invierno

María Vázquez es una de las mujeres más observadas por los expertos fashionistas de la Argentina, gracias a su capacidad de imponer las tendencias más lujosas de la moda. Entre botas de caña alta, conjuntos ceñidos y slip dress, la empresaria deja en claro su amor por las prendas de estilo campestre y su fusión con la modernidad de la ciudad. Sin embargo, en las últimas horas, apostó por demostrar cuál será el abrigo tendencia y, como otras celebridades, apuntó por el furry coat más original.

El furry coat de María Vázquez

María Vázquez impuso el abrigo tendencia y demostró cómo romper con un look monocromático

María Vázquez entiende que, con el cambio de temporada, se acercan las nuevas tendencias que enamoran a todos. Ella, por su trabajo y sus intereses, busca la comodidad y el abrigo durante el invierno, que le permita disfrutar de caminatas en el campo y largas jornadas en el Campo de Polo. Es por eso que se unió a una tendencia que las celebridades habían comenzado a marcar, e impuso el furry coat como el favorito de todos para los días de bajas temperaturas.

El look monocromático de María Vázquez

En sus historias de Instagram mostró un conjunto monocromático total black que marcó la elegancia y sensualidad de la empresaria. El mismo estaba compuesto por un suéter de escote recto, hasta la cintura, de marcaba una clara diferencia con el pantalón de cuero, también de diseño recto. Sus botas de caña alta le brindaban elegancia al look que cerraba con una cartera con detalles dorados.

Sin embargo, para elevarlo y romper con la monotonía, ella optó por un furry coat de acabado jaspeado. En su versión más sintética, y con una clara inclinación a su amor por la naturaleza, inspira a las pieles de zorro, que mezclan tonos marrones, ocres y puntas más oscuras, combinando con el dorado de la cartera.

El furry coat de María Vázquez

El furry coat y sus variables: el favorito de las celebridades

El abrigo de piel es uno de los más vistos durante los últimos meses, por aquellas celebridades enamoradas de la moda alrededor del mundo. Mujeres como Zaira Nara o María Vázquez dieron cátedra de cómo este tipo de tapado de piel puede elevar la elegancia de un look, manteniendo el estilo que se busca. Sin embargo, el mismo tiene diversas variaciones, dependiendo el color, el estampado y el largo del pelo que se elija.

Algunas optan por el sacón de piel, que se refiere a abrigos largos o de corte medio. Sin embargo, también se rompe lo esperado con la chaqueta de pelo, versiones un poco más cortas, que suelen llegar a la cadera y son sin mangas. El nombre furry coat viene, en su mayoría, por el diseño de pelo más corto, como el Teddy Bear coat, con una textura muy mullida y suave que recuerda a un oso de peluche. A pesar de esto, se pueden ver en accesorios o abrigos un pelo largo y crea movimiento a la prenda.

El furry coat y sus variables

María Vázquez no dudó en imponer ella misma la tendencia del furry coat, el abrigo favorito para la temporada de invierno. Fue así que se robó los halagos y aplausos de los expertos de la moda y sus seguidores, quienes buscan en ella una inspiración elegante y sofisticada de atuendos dignos para el estilo campestre. La empresaria se coronó, una vez más, una influencia fashionista al unirse junto a otras celebridades a la elección de este abrigo.

A.E