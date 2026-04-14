El presente de Cecilia Insigna tras renunciar a TN: familia, aniversario y el cumpleaños que siempre soñó

Cecilia Insinga pasó 15 años corriendo detrás de la noticia con el micrófono de TN y El Trece en la mano, hasta que en marzo de este año eligió dar un paso al costado y cerrar una etapa que ella misma definió como un ciclo cumplido.

Cecilia Insinga: una salida del aire y un viaje que llegó en el momento justo

La salida generó impacto e incluso circularon versiones de "portazos". Sin embargo, la periodista salió a aclarar las cosas: “Yo no me fui mal, al contrario, lo charlé con Ricardo Ravanelli. Tuve una hermosa charla con él, donde los dos coincidimos en que yo tenía posibilidades de mayor crecimiento, pero que no estaban las condiciones para que esté en el canal”, explicó a PrimiciasYa.

Cecilia Insigna en el estadio de Plough Lane.

Lo que vino después no fue un paréntesis sin rumbo, sino un viaje que ya estaba en marcha desde mucho antes. Cecilia contó que lo venían organizando con más de un año de anticipación y que, de algún modo, la decisión de irse del canal terminó cerrando justo con ese plan. No se trata solo de unas vacaciones, sino de un momento que parece haber llegado en el momento indicado. Todo surgió a partir de una propuesta de sus padres, que por sus 50 años juntos decidieron recrear su luna de miel y compartirlo con toda la familia. Con ese motivo de fondo, Cecilia armó las valijas junto a Diego Brancatelli y sus hijos, Valentín y Luca.

Cecilia Insinga: Londres, París y un presente mucho más familiar

Londres fue una de las primeras escalas, con fotos frente al Tower Bridge, el London Eye, el Big Ben y otros rincones de la ciudad. En sus publicaciones también dejó ver algunas paradas del recorrido, como mercados, paseos por barrios clásicos y una visita a una cancha de fútbol, siempre con ese registro suyo de sumar datos, precios y detalles del lugar. Después llegó una segunda parte del viaje que ella misma resumió como “Londres y Francia”, y que incluyó una parada en Estrasburgo junto a su familia. Desde allí compartió imágenes de la catedral, los canales y una ciudad marcada por la historia y la mezcla de influencias.

Si bien en esa serie de publicaciones se la ve mucho más distendida, sigue mirando y contando los lugares con ese ojo de cronista que evidentemente no perdió. En medio de ese recorrido, además, llegó otra fecha muy importante: su cumpleaños. “Canto 42 y son muy plenos, cargados de experiencias y ansiosos por todo lo que está por venir! Gracias a mis viejos, la familia, a Dios y a la vida que nos permitió disfrutar tanto este día. Aniversario (50 años ) y mi cumple… un sueño! Paris”, escribió en una de sus últimas posteos.

Cecilia Insigna junto a su familia en París.

Lo que la periodista viene compartiendo en estas últimas semanas es el fiel reflejo de una etapa totalmente renovada. Entre las postales que compartió aparece en París, frente a la Torre Eiffel, con globos y una canasta de picnic, que resume bastante bien sus días de festejo en Europa. Cecilia Insigna dejó en claro que sigue abierta a nuevos proyectos, pero, por ahora, lo que muestra en sus redes es un presente bastante más calmo que el que tuvo durante años en el canal.