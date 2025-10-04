A tres años de la muerte de César Mascetti, se conocieron las últimas palabras que le dejó a su familia: "Me estoy muriendo en San Pedro"

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich reveló cuáles fueron las últimas palabras que le dejó a su familia. La cantante dio a conocer un poema que había escrito el periodista días antes de su fallecimiento y conmovió a todos en las redes.

Por primera vez, después de tres años, se conocieron las últimas palabras que César Mascetti le dejó a su familia. A través de su cuenta de Instagram, Sandra Mihanovich reveló el poema que el periodista había escrito días antes de su fallecimiento y que debía ser leído durante su entierro.

En una de las fotos que compartió la cantante en la re social, se puede leer el mensaje que redactó el mítico conductor de Telenoche mientras atravesaba una dura enfermedad. "Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros y de naranjos que esperan en flor su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo, como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas, para enseñarme el camino".

Sobre el final, el periodista hizo referencia al amor incondicional que le tenía a Mónica Cahen D'anvers y aseguró: "Me estoy muriendo en San Pedro, a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. Qué más puedo pedir. Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido".

El poema que dejó César Mascetti

Además de compartir las útlimas palabras del periodista, Sandra Mihanovich dejó un sentido mensaje junto al poema: "Tata querido. Te fuiste hace tres años. Te seguimos extrañando. Nos faltas mucho. Tratamos de continuar tu legado y honrar la vida como vos lo hiciste".

El poema, que fue leído el día de su entierro, César Mascetti lo escribió el 12 de septiembre de 2022, tres semanas antes de su fallecimiento. Allí, el conductor reflejaba cómo fueron sus últimos días con vida, remarcando el amor de su familia y las sensaciones que le generaba estar en su estancia de San Pedro.