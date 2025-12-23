El Presidente de River llamó a Mauro Icardi: La China Suárez lo intenta convencer

La posibilidad de ver a Mauro Icardi con la camiseta de River Plate volvió a instalarse en el centro de la escena. En las últimas horas, trascendió que desde la dirigencia del club existió un llamado directo al delantero para conocer su situación deportiva y su predisposición de cara al futuro, reavivando un rumor que lleva tiempo circulando entre pasillos y programas deportivos.

Mauro Icardi

Según informó el periodista Gustavo Méndez, quien dio a conocer la primicia, el contacto fue realizado por Stefano Di Carlo, actual presidente de River. El objetivo de la charla fue saber cómo se encuentra Mauro Icardi de cara a 2026 y si tiene intenciones de jugar en la primera división del fútbol argentino. Desde el club, de todos modos, fueron cautos y reconocieron que una eventual llegada es compleja, especialmente por cuestiones contractuales y económicas.

La posibilidad de jugar en River y la influencia de la China Suárez

De acuerdo a la información aportada por Gustavo Méndez, el llamado a Mauro Icardi existió y fue de carácter exploratorio. En ese contexto, desde River admitieron que el pase no sería sencillo, aunque el interés por conocer la postura del futbolista estuvo presente. Además, el periodista reveló que La China Suárez estaría intentando convencer a su pareja para que vista la banda roja, una versión que tomó aún más fuerza tras las declaraciones públicas de la actriz.

Mauro Icardi y la China Suárez

La propia Eugenia Suárez se refirió al tema en el programa Otro Día Perdido, donde dejó en claro su postura: si Mauro Icardi regresa al país, su destino sería River. La frase, contundente, sumó presión mediática y alimentó el debate entre los hinchas, aunque desde la institución mantienen un perfil bajo y evitan generar falsas expectativas.

El escenario real de Mauro Icardi

Por otro lado, Laura Ubfal aportó una mirada más fría sobre el presente. Según la periodista, hoy River no tiene a Mauro Icardi en el radar inmediato, pese a que Marcelo Gallardo busca reforzar el puesto de centrodelantero. Además recordó que en 2024 sí hubo contactos con el entorno del jugador, en aquel momento con Jorge Brito como presidente, pero la operación no avanzó por su situación contractual.

Mauro Icardi en el Galatasaray

A esto se suma el presente deportivo de Mauro Icardi, donde perdió continuidad tras una lesión ligamentaria y la llegada de nuevas figuras. Recién después del 30 de junio, cuando finalice su contrato, podría abrirse un nuevo escenario. Mientras tanto, el llamado existió, el deseo personal está latente y el destino del deportista sigue siendo incierto.