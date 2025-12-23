Luego de una serie de especulaciones, Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a la Argentina para celebrar las Fiestas de Fin de Año en familia. La pareja arribó al país el 22 de diciembre y se dirigió directamente a la casa de Wanda Nara, para retirar a las hijas de la expareja, conforme a lo establecido por la Justicia que determinó que las menores pasen Navidad con su padre y Año Nuevo con su madre.

Pese a que esta "victoria" Mauro Icardi no la celebró públicamente, este martes 23 de diciembre no dudó en apuntar contra Wanda Nara y fue a través de un fuerte descargo en el que hizo mención en los problemas que enfrentó al momento que Nicolás Payarola era el representante legal de su expareja, siendo que el abogado actualmente se encuentra detenido acusado de realizar múltiples estafas.

Mauro Icardi contra Nicolás Payarola y Wanda Nara

Luego de instalarse en "la casa de los sueños", junto a sus hijas y la China Suárez, Mauro Icardi se tomó su tiempo para redactar un descargo en el que sin mencionar a Nicolás Payarola, fue dirigido a él, mencionando diversos datos sobre el abogado, que se dieron a conocer últimamente.

En su introducción, en un formato de versos, el jugador indicó que pese a que esta persona a la que apunta está preso, él no puede olvidar el calvario que le hizo vivir. "No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. De las amenazas, del chantaje, del miedo como herramienta", indicó y mencionó el sufrimiento que habría vivió sus hijas: "Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad".

Pero además, señaló una de las últimas acusaciones contra Nicolás Payarola tras el hallazgo en su celular por parte de la Justicia con contenido relacionado a lo que se denomina brujería, con presunto ejercicio de crueldad animal con gallinas: "Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios. Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta".

"Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros", determinó Icardi respecto a la detención del abogado. Y como suele hacer, también, el deportista apuntó contra periodistas a quienes clasificó como cómplices y a otros tantos que eligen no tratar el tema. "Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar", lanzó.

Y cerró: "Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria". Pero no fue todo, sino que Mauro Icardi se burló de Nicolás Payarola creando una imagen con Inteligencia Artificial en la que se puede ver a un hombre en una celda rodeado de gallinas, en clara referencia a estos supuestos manejos con animales que habría realizado el abogado.

Pero Mauro Icardi redobló la apuesta con un video en el que se lo ve a él en un gallinero tomando a una gallina y acariciándola, tratándola con cariño. Sin embargo, en redes sociales no olvidaron que el jugador también fue acusado de crueldad animal al difundirse videos donde ejerce la cacería. Lo cierto es que el jugador no duda en apuntar contra Wanda Nara desde diversos frentes.