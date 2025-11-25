El Puma Rodríguez quedó en el centro de la polémica después de que se viralizara un video en el que se lo ve discutiendo con la tripulación de American Airlines. Tras el escándalo, el cantante rompió el silencio y reveló cómo lo expulsaron del avión antes de volar de Quito a Miami: "Me echaron como a un delincuente".

El Puma Rodríguez se defendió tras ser expulsado de un avión en Ecuador: "Me sentí humillado"

El Puma Rodríguez lanzó un extenso descargo después de que se viralizara un video en el que se lo ve discutiendo con la tripulación de American Airlines. El artista, que venía de dar un show en Quito y viajaba rumbo a Miami, explicó que el incidente comenzó por un malentendido relacionado con el bolso en el que transporta sus medicamentos.

“Quiero agradecer a toda la prensa desde Argentina hasta España por su preocupación por mi persona”, comenzó diciendo en un video. Y añadió: “Un hecho realmente lamentable que quiero explicarlo para que no se preste a confusiones”.

El músico contó que, como paciente trasplantado, siempre viaja con un bolso “blindado” donde lleva remedios, y que por protocolo suele colocarlo debajo del asiento. Sin embargo, según explicó, el jefe de cabina Ángel Coronado le pidió que lo guardara en el compartimento superior. “Le digo ‘hermano, llevo esto ahí porque tengo medicinas, por si me pasa cualquier cosa’. Le doy el bolso para que lo ponga arriba y estaba todo resuelto”, relató.

El Puma Rodríguez

Según su versión, un pasajero habría hecho un comentario “tonto” que desencadenó la discusión. “Este muchacho va a Ángel Coronado y le dice que estoy hablando pestes de él”, aseguró. A partir de ese momento, la situación escaló: “Viene y me dice ‘voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos’”.

Cómo bajaron del avión a El Puma Rodríguez

El Puma Rodríguez afirmó que intentó calmar las aguas y pidió disculpas en tres oportunidades. “Me humillé y les dije que me estaban haciendo mucho daño, que no dormí y no me siento bien”, expresó. Pero finalmente el capitán decidió bajarlo del avión: “Pegó un grito tan fuerte que me quedó retumbando en el oído”.

“Me echaron como un delincuente. Me sentí humillado”, sentenció el artista. También agradeció a su director musical, que decidió bajarse junto a él, y al empresario Ramiro Córdoba, que lo asistió en el aeropuerto. “Espero unas disculpas de American Airlines y que no vuelva a pasar esto”, cerró.