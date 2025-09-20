El motivo por el que El Puma Rodríguez lleva más de 30 años sin hablar con sus hijas: "Ellas saben lo que hicieron"

El Puma Rodríguez volvió a hablar de la conflictiva relación con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth, fruto de su matrimonio con Lila Morillo. En diálogo con ¡HOLA!, el cantante venezolano explicó las razones del distanciamiento que ya supera las tres décadas y que hasta hoy no logró resolverse.

Por qué El Puma Rodríguez está alejado desde hace treinta años de sus hijas mayores

Tras su divorcio de Lila Morillo en 1986, el artista comenzó una nueva vida junto a Carolina Pérez, con quien formó una familia y tuvo a Génesis Rodríguez. Según su versión, fue precisamente el rechazo hacia su esposa y su hija menor lo que lo llevó a marcar distancia con Liliana y Lilibeth.

Liliana, Lilibeth y Lila Morillo

“Ellas saben lo que hicieron. No era contra mí, era contra Carolina y Génesis, las personas que yo amo. Si algún día reconocen ese error, tal vez se pueda hablar. Mientras tanto, yo pasé la página”, sostuvo El Puma en declaraciones.

Aunque se mostró firme, Rodríguez no descartó un acercamiento. “Si se diera, sería en privado, sin cámaras ni show mediático. Ya pasaron más de 30 años, hay que soltar, porque si no se suelta eso, la vida se va así”, expresó.

Incluso recordó que ni su grave estado de salud en 2017, cuando recibió un doble trasplante de pulmón, logró reunirlos. “Le huyo al escándalo, no vivo de eso. He seguido adelante con mi esposa y con Génesis”, señaló.

Por su parte, Liliana y Lilibeth Morillo han respondido públicamente a las declaraciones de su padre. Ambas aseguran que nunca recibieron su apoyo en momentos críticos y que incluso fueron excluidas de información importante, como lo ocurrido durante la operación del cantante.

Puma Rodríguez

“Él siempre quedó corto como esposo y como papá. Cuando estuvo internado yo ni siquiera sabía dónde estaba”, contó Liliana, dejando en evidencia que la herida sigue abierta.

Mientras tanto, el distanciamiento se mantiene y, aunque El Puma Rodríguez insiste en que “la página ya está pasada”, el vínculo con sus hijas mayores continúa congelado desde hace más de treinta años.

AM