El romántico mensaje de Thiago Silvero a Indiana Cubero por su cumpleaños

El mundo del espectáculo y el deporte sumó un nuevo capítulo de puro romanticismo. En una fecha muy especial, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana Cubero, celebró su cumpleaños número 18 rodeada de afectos y con una sorpresa virtual que rápidamente acaparó la atención de todos los seguidores.

Su novio, el jugador de Vélez Thiago Silvero, eligió las redes sociales para demostrarle todo su amor con una publicación tan tierna como original que incluyó dedicatoria futbolera y postal íntima.

Indiana Cubero y Thiago Silvero en pareja desde diciembre de 2025

El saludo de Thiago Silvero a Indiana Cubero que se robó todas las miradas en las redes

La relación entre Indiana Cubero y Thiago Silvero avanza a paso firme desde diciembre de 2025. Lejos de ocultar su cariño, el deportista eligió su cuenta oficial para dejarle unas palabras llenas de afecto a la joven en este día tan trascendental. En la publicación, Thiago compartió dos imágenes muy significativas que reflejan el gran momento que comparten juntos.

El emotivo posteo de Thiago por los 18 de Indiana Cubero

En la parte superior incluyó una postal suya festejando un tanto con la camiseta del Fortín, mientras que abajo sumó una tierna foto frente al espejo junto a Indiana y una pequeña mascota. Sobre esta última imagen escribió: "@cubero.indiana feliz cumpleaños mi amor te amo sos mi vida, gracias por la clase de mujer que sos día a día te amo hasta el infinito". Del otro lado, la cumpleañera replicó la storie con un mensaje directo y cálido: "Gracias amor, te amo" acompañado por un emoji de corazón con un brillo.

El festejo con dedicatoria de gol incluida para Indiana Cubero

El romance tiene un condicional muy futbolero que enamora a todos sus seguidores. Thiago sumó a su saludo de cumpleaños un gesto dentro del campo de juego que conmovió a los hinchas y, por supuesto, a la propia Indiana.

Thiago Silvero le dedicó el gol que hizo ayer con la camiseta de Velez

Ayer, durante el partido decisivo que disputó su equipo contra Gimnasia de Mendoza, el delantero convirtió un tanto y no dudó en dedicárselo a su novia de manera inmediata. En la foto que subió a la red social se observa claramente el festejo dedicado hacia la tribuna, fiel reflejo del buen momento personal que atraviesa la pareja.

Una nueva etapa para Indiana Cubero

La llegada de la mayoría de edad marca un hito importante en la vida de la joven, quien transita sus días enfocada en sus proyectos personales y en afianzar su vínculo con el futbolista. Mientras la familia acompaña de cerca este crecimiento, Indiana disfruta de este presente consolidado con Thiago. Las muestras de afecto públicas demuestran que la pareja se muestra cada vez más afianzada, apostando al diálogo, al compañerismo y a compartir tanto los pequeños momentos cotidianos como los grandes logros deportivos que se presentan en el camino.

De este modo, esta tierna historia de amor entre Thiago e Indiana Cubero inevitablemente recuerda los inicios de aquel romance histórico entre su papá Fabián —otro símbolo indiscutido que brilló en Vélez— y su mamá Nicole, aunque con un condimento especial: este capítulo promete un final completamente feliz.