Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann, respaldó a su novio futbolista, tras la derrota de Vélez contra Boca

Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann, compartió un sentido mensaje hacia Thiago Silvero que refleja cómo ambos atraviesan juntos cada etapa de sus vidas. Luego de que el futbolista perdiera, junto a Vélez, su partido contra Boca Juniors, la joven modelo lo respaldó. Estos gestos reflejan su complicidad y cómo acompañan cada paso de la carrera del otro, en una etapa donde ambos siguen consolidando su vínculo.

Indiana Cubero compartió un sentido mensaje a su novio, Thiago Silvero, luego de que Vélez perdiera con Boca

Indiana Cubero, hija de Nicole Neumann, volvió a mostrar su apoyo incondicional a su novio, Thiago Silvero, luego de la eliminación de Vélez en la Copa Argentina frente a Boca Juniors. Minutos después del partido, la joven compartió en sus historias una foto del futbolista con la camiseta del club y escribió: “Sos increíble amor, siempre para adelante y con buena actitud. Orgullosa de vos, te amo”. Sus palabras llegaron en un momento difícil para el jugador, que se mostró molesto tras la derrota.

Thiago Silvero e Indiana Cubero

El encuentro terminó con un marcador cerrado y se definió desde los doce pasos. El equipo xeneize logró imponerse gracias a dos atajadas clave, una de ellas frente al remate del defensor. La eliminación dejó al equipo de Liniers sin la posibilidad de avanzar en el certamen; ante este panorama, la influencer se encargó de remarcar la actitud positiva de su pareja, reforzando el vínculo que los une desde hace meses.

Cabe destacar que la relación entre Indiana Cubero y Thiago Silvero se hizo pública en diciembre de 2025. Desde entonces, la modelo acompaña al futbolista en distintos partidos y compartió mensajes de aliento y apoyo en momentos importantes de su carrera. Este gesto tras la derrota frente a Boca se suma a una serie de demostraciones de apoyo que reflejan la cercanía de la pareja.

Las palabras de Indiana Cubero a su novio, Thiago Silvero

El respaldo de la hija de Nicole Neumann no solo se limita al ámbito deportivo. En varias oportunidades, la joven estuvo presente en la vida profesional del defensor, mostrando cómo ambos construyen una relación cada vez más fuerte. La complicidad entre ellos se evidencia tanto en los estadios como en situaciones cotidianas. Esta dinámica les permite compartir experiencias en distintos ámbitos, manteniendo la fortaleza de la pareja.

Thiago Silvero sorprendió a Indiana Cubero en una sesión de fotos y habló de su relación

En julio, cuando la pareja cumplía siete meses de noviazgo, Thiago Silvero acompañó a Indiana Cubero en una producción fotográfica para una reconocida marca de ropa. La modelo compartió el backstage de la producción en sus redes sociales, donde se vio al futbolista con una actitud tímida, pero que rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas. La presencia del joven reflejó la compañía mutua y constante en los proyectos del otro.

Indiana Cubero y Thiago Silveiro

Durante la sesión, el defensor de Vélez fue consultado sobre cómo veía a su novia en ese contexto y no dudó en responder con una sola palabra: “Potra”. Entre risas, agregó que nunca había estado en una situación similar, dejando ver su espontaneidad frente a las cámaras. La influencer compartió el momento con él, dejando ver la naturalidad de su vínculo. La escena mostró cómo ambos disfrutan de compartir espacios que van más allá de sus rutinas.

En esa misma charla, ambos revelaron que ya llevaban siete meses de relación y contaron cómo pensaban celebrar el aniversario. Thiago Silvero explicó que primero debía cumplir con sus compromisos deportivos y luego compartirían una salida juntos. La respuesta reflejó la importancia que cada uno le da a su carrera, sin dejar de lado los momentos compartidos con su pareja. Antes de terminar la entrevista, el jugador destacó que lo que más lo enamoró fue la sonrisa de Indiana Cubero, palabras que enternecieron a todos.

Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann, se mostró nuevamente junto a Thiago Silvero en un gesto que reafirma la cercanía que mantienen desde que confirmaron su relación. La joven acompañó al futbolista luego de la derrota de Vélez contra Boca Juniors, con palabras de apoyo y cercanía. Con actitudes que reflejan apoyo mutuo, la pareja continúa sumando instancias que fortalecen su vínculo.

VDV