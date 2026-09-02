Nicole Neumann confirmó que ella maneja la plata que ganan sus hijas: “Saben perfectamente lo que cobran”

A raíz del conflicto que se habría desatado dentro de la familia Stoessel por el patrimonio de Tini Stoessel, Nicole Neumann fue consultada sobre la manera en que se manejan los ingresos de los menores que comienzan a trabajar. En un móvil con Puro Show, la modelo habló desde su propia experiencia y contó cómo fue el proceso que atravesó para comenzar a administrar su dinero.

Nicole Neumann comenzó a trabajar a los 18 años

La conductora comenzó a trabajar desde muy chica y durante sus primeros años de actividad no tuvo el control directo sobre las ganancias que generaba. Según recordó, recién al cumplir 18 años, con la ayuda de una persona de confianza, comenzó a cobrar sus propios contratos y a ocuparse personalmente de sus finanzas.

Nicole Neumann recordó cómo manejaba su dinero cuando era menor

“Cuando era menor no podía manejar mi plata por una cuestión lógica y legal. Y a los 18 años, con una persona que me ayudó, empecé a cobrar yo mis contratos, a recibir yo el dinero y derivar las comisiones a quien corresponda”, explicó Nicole Neumann durante la entrevista. A partir de ese momento, comenzó a organizar sus cuentas y a trabajar con contadores para llevar adelante las inscripciones y cuestiones administrativas correspondientes.

Nicole Neumann junto a sus hijas

La modelo también reconoció que, antes de tener ese control, no contaba con las herramientas necesarias para saber qué ocurría con el dinero que había ganado: “A los 18 entendía perfectamente la situación, pero antes no, no tenés muchas formas de saber qué se hace en realidad con esa plata, sólo confías en lo que te dicen, no tenés ningún tipo de control ni de noción”, señaló. Al mirar hacia atrás, admitió que hubiera tomado otras decisiones: “Hubiera ahorrado, hecho inversiones a futuro, hay un montón de cosas y plata que perdí”.

Cómo administra Nicole Neumann el dinero de sus hijas

A partir de esa experiencia, Nicole Neumann explicó cómo decidió manejar los ingresos que actualmente generan sus dos hijas mayores, Indiana y Allegra Cubero. Ambas adolescentes comenzaron a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje y, de acuerdo con lo que contó su madre, tienen conocimiento sobre el dinero que reciben por sus trabajos.

“Ellas saben perfectamente lo que cobran porque yo se los muestro”, aseguró. Además, explicó que sus hijas participan en las decisiones sobre qué hacer con esas ganancias: “Ellas me dicen qué quieren hacer, si lo cambiamos a dólares y lo guardamos o se los transfiero y se les voy pasando de a poco”. De esta manera, la modelo busca que ambas tengan un acercamiento progresivo a la administración de sus propios ingresos.

Indiana y Allegra Cubero, cada vez más cerca del mundo de la moda

Indiana Cubero, de 17 años, y Allegra Cubero, de 15, comenzaron a desarrollar sus propias carreras dentro de la moda. Las hijas de Nicole Neumann participaron en sesiones de fotos, campañas publicitarias y diferentes propuestas vinculadas al modelaje, algunas de ellas junto a su madre y otras de manera independiente.

Allegra Cubero debutó como modelo

En el caso de Allegra, uno de sus últimos pasos fue su debut en alta costura, donde tuvo la responsabilidad de abrir la presentación de la colección “Raíces del Corazón”, de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro. El desfile se realizó durante la Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini, en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero.

Con esta estrategia, Nicole Neumann no solo busca acompañar a sus hijas en sus primeros trabajos, sino también brindarles herramientas para que aprendan a administrar sus propios ingresos desde temprana edad. Así, Indiana y Allegra comienzan a familiarizarse con conceptos como el ahorro, la inversión y la planificación financiera mientras avanzan en sus respectivas carreras.