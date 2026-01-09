El look boho chic y chill de Calu Rivero para pasear con su hija Bee

Calu Rivero está instalada desde principios de diciembre en José Ignacio, Punta del Este. La actriz, a sus 38 años, atraviesa un verano de introspección, familia y contacto pleno con la naturaleza. Feliz con su presente como mamá, días atrás sorprendió con un look boho y chill, a la hora de pasear con Bee, su beba de 1 año, el segundo hijo, junto con Tao, de 2 años, que tuvo con su pareja, Fernando Aíto De la Rúa.
La actriz realizó un retiro espiritual que incluyó meditaciones, cabalgatas y largas jornadas al aire libre.
Calu Rivero define como transformadoras a cada una de las experiencias que elige transitar. Y es que, junto a Fernando Aíto De la Rúa, adoptó un modo de vida alejado de las rutinas tradicionales y enfocado en el bienestar emocional y físico tanto de la pareja como de sus dos hijos Tao y Bee , que crecen bajo esa misma filosofía entre días de playa, el contacto con los caballos y el mar.
Cómo es la crianza al natural de los hijos de Calu Rivero
Junto a sus niños, Calu disfruta de juegos simples, como caminar descalza o “jugar a ser sirena”, y se maravilla con fenómenos naturales como la noctiluca, que ilumina el agua de azul durante la noche.
Convencida de su elección, la actriz ya decidió que sus hijos no asistirán al jardín de infantes y continuarán aprendiendo en contacto con la naturaleza.
Fotos: RS Fotos.