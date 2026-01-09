El look boho chic y chill de Calu Rivero para pasear con su hija Bee

Calu Rivero está instalada desde principios de diciembre en José Ignacio, Punta del Este. La actriz, a sus 38 años, atraviesa un verano de introspección, familia y contacto pleno con la naturaleza. Feliz con su presente como mamá, días atrás sorprendió con un look boho y chill, a la hora de pasear con Bee, su beba de 1 año, el segundo hijo, junto con Tao, de 2 años, que tuvo con su pareja, Fernando Aíto De la Rúa.

La actriz impactó con su estilo descontracturado al mostrarse junto a su niña.

La actriz realizó un retiro espiritual que incluyó meditaciones, cabalgatas y largas jornadas al aire libre.

Calu Rivero define como transformadoras a cada una de las experiencias que elige transitar. Y es que, junto a Fernando Aíto De la Rúa, adoptó un modo de vida alejado de las rutinas tradicionales y enfocado en el bienestar emocional y físico tanto de la pareja como de sus dos hijos Tao y Bee , que crecen bajo esa misma filosofía entre días de playa, el contacto con los caballos y el mar.

Bee, de 1 año, es la segunda hija de la actriz y Fernando Aíto De la Rúa.

Cómo es la crianza al natural de los hijos de Calu Rivero

Junto a sus niños, Calu disfruta de juegos simples, como caminar descalza o “jugar a ser sirena”, y se maravilla con fenómenos naturales como la noctiluca, que ilumina el agua de azul durante la noche.

Calu Rivero también es mamá de Tao, de 2 años.

Convencida de su elección, la actriz ya decidió que sus hijos no asistirán al jardín de infantes y continuarán aprendiendo en contacto con la naturaleza.

Fotos: RS Fotos.